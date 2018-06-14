Эксперты: вода во всех водоемах Харькова и области пригодна для купания

Сотрудники областного лабораторного центра обновили интерактивную карту не рекомендованных для купания мест.
Напомним, ранее специалисты не рекомендовали купаться на двух пляжах Балаклеи: городском пляже на реке Ляховка и детском пляже на реке Балаклейка. По результатам повторных лабораторных исследований воды поверхностных водоемов содержание в воде лактопозитивних кишечных палочек не превышает нормативных значений.
«По состоянию на 14 июня в Харьковской области отсутствуют зоны рекреации на водных объектах, где не рекомендуется купаться», – говорится в сообщении Центра.
Велика подверженность чужим влияниям, так что, что бы ни происходило, звезды советуют сохранять критичность мышления и не идти ни у кого на поводу.
Весь день будет пасмурным, столбик термометра ползет к отметке в 30 градусов тепла. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.
Праздник приурочен ко дню рождения Карла Ландштейнера – австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.
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