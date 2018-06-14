14.06.2018 16:38

Эксперты: вода во всех водоемах Харькова и области пригодна для купания

Сотрудники областного лабораторного центра обновили интерактивную карту не рекомендованных для купания мест.



// Status Quo

Напомним, ранее специалисты не рекомендовали купаться на двух пляжах Балаклеи: городском пляже на реке Ляховка и детском пляже на реке Балаклейка. По результатам повторных лабораторных исследований воды поверхностных водоемов содержание в воде лактопозитивних кишечных палочек не превышает нормативных значений.



«По состоянию на 14 июня в Харьковской области отсутствуют зоны рекреации на водных объектах, где не рекомендуется купаться», – говорится в сообщении Центра.