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14.06.2018  16:38   

Эксперты: вода во всех водоемах Харькова и области пригодна для купания

Сотрудники областного лабораторного центра обновили интерактивную карту не рекомендованных для купания мест.


// Status Quo

Напомним, ранее специалисты не рекомендовали купаться на двух пляжах Балаклеи: городском пляже на реке Ляховка и детском пляже на реке Балаклейка. По результатам повторных лабораторных исследований воды поверхностных водоемов содержание в воде лактопозитивних кишечных палочек не превышает нормативных значений.

«По состоянию на 14 июня в Харьковской области отсутствуют зоны рекреации на водных объектах, где не рекомендуется купаться», – говорится в сообщении Центра.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  купание, пляж, вода, харьков, карта, холц
 
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