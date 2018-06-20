20.06.2018 17:01

В воде на журавлевском Острове нашли ротавирус

По результатам лабораторных исследований воды поверхностных водоемов специалисты назвали два пляжа, на которых не рекомендуется купаться.



// Facebook/Пляж «Акважур»

Так, в воде Лозовеньковского водохранилища (пляж «Баден-Баден» в пгт Малая Даниловка Дергачевского района) и в реке Харьков (пляж «Акважур» в Журавлевском гидропарке) обнаружен антиген ротавируса, что свидетельствует о наличии в воде возбудителя ротавирусной инфекции.



В связи с этим купание на этих пляжах не рекомендуется.



Справка. Ротавирусная инфекция с фекально-оральным механизмом передачи характеризуется острым гастроэнтеритом с рвотой и тяжелой диареей. Заболевание опасно для людей любых возрастов, но наиболее часто встречается среди детей, у которых протекает в выражениях тяжелых формах.



