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20.06.2018  17:01   

В воде на журавлевском Острове нашли ротавирус

По результатам лабораторных исследований воды поверхностных водоемов специалисты назвали два пляжа, на которых не рекомендуется купаться.


// Facebook/Пляж «Акважур»

Так, в воде Лозовеньковского водохранилища (пляж «Баден-Баден» в пгт Малая Даниловка Дергачевского района) и в реке Харьков (пляж «Акважур» в Журавлевском гидропарке) обнаружен антиген ротавируса, что свидетельствует о наличии в воде возбудителя ротавирусной инфекции.

В связи с этим купание на этих пляжах не рекомендуется.

Справка. Ротавирусная инфекция с фекально-оральным механизмом передачи характеризуется острым гастроэнтеритом с рвотой и тяжелой диареей. Заболевание опасно для людей любых возрастов, но наиболее часто встречается среди детей, у которых протекает в выражениях тяжелых формах.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  купание, пляж, вода, харьков, карта, холц
 
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