20.06.2018 18:41

После беспредела, устроенного «активистами», несколько человек оказались в больнице

Сегодняшние события в мэрии не обошлись без пострадавших. И их было немало. Впрочем, некоторые сотрудники мэрии сами покинули здание, некоторых забрали родственники, двух людей, как и сообщала полиция, доставили скорой в больничные заведения, им необходима была квалифицированная медицинская помощь.



// Городской Дозор

В токсикологическое отделение 17-й больницы была доставлена женщина в состоянии средней тяжести и сильного эмоционального шока.



Она не хочет показывать свое лицо, потому что до сих пор не может прийти в себя от пережитого. Ведь, говорит, начало ее сегодняшнего рабочего дня не предвещало ничего особенного, пока в мэрии, за дверями ее рабочего кабинета не раздались крики и непонятные взрывы.



«Начались сильный стук в двери, грюк, крики, – рассказывает пострадавшая. – Раздались какие-то выхлопы, и я поняла, что из кабинета не могу выйти. У меня началась сильная слезоточивость, насморк, покраснело и стало чесаться лицо, начало першить в горле. Это всё усиливалось, и в кабинет начал поступать очень едкий дым».



Женщина не знала, что делать, ведь понимала, что забаррикадирована в кабинете. Она задыхалась. Спасалась мокрой салфеткой. Но ей становилось все хуже. Поэтому забралась на подоконник и умоляла о помощи.



«Я поняла, что с 1 на 2 этаж поднимается такой же дым. Я оказалась в такой зоне, где мне нечем было дышать. У меня немели губы, немело всё во рту, и я стала на угол окна. Было много людей и стояла полиция. Я начала звать полицию, чтобы понимали, что меня спасёт только эвакуация пожарной лестницей, потому что из-под двери дым усиливался, но никто не реагировал», – рассказала пострадавшая.



И только сотрудники мэрии чудом успели и освободили женщину из плена. А потом уже скорая доставила ее в больницу.



«Была доставлена пациентка с выраженной интоксикацией, которая характеризовалась онемением губ и языка, чувством страха, удушья. С этими симптомами больная была госпитализирована в наше лечебное учреждение. Где в ургентном порядке была обследована клинико-рентгенологически, биохимически, в срочном порядке налажена специальная дезинфекционная терапия, которую и получает на данный момент», – рассказал заместитель главного врача по медицинской части городской многопрофильной больницы №17 Александр Злывка.



Лечиться придется и дальше. По словам медиков, пострадавшая еще несколько дней будет находиться под их наблюдением.