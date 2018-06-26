26.06.2018 18:42

Врач рассказал, какие заболевания могут возникнуть из-за жаркой погоды

Главные правила в жару - хорошо высыпаться.



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Лето. На улице и дома становится очень жарко. Именно поэтому люди в надежде хоть немного проветрить свои дома, открывают окна. Но именно в этом кроется коварная опасность. Ведь именно сквозняки могут спровоцировать различные заболевания.

«Есть такое заболевание, как опоясывающий лишай. Это тоже бывает, потому что сквозняки. Человек потный, потом по коже высыпания, а болевой синдром в опоясывающего лишая очень длительный, и лечение не сразу приводит к тому, что наступает эффект излечения», - рассказал врач Владимир Нартов.

Ринит, ларингит и еще многие другие заболевания могут появиться именно из-за сквозняков. Но проветривать свои жилища, все же, необходимо. Только нужно это делать вечером и не открывать окна во всех комнатах сразу.

Врач Владимир Нартов, - «Перед тем, как вы ложитесь отдыхать нужно, во-первых, проветрить помещение, но если уже такая жара, и у вас нет ни кондиционера, нет возможности проветрить, значит нужно или простынь намочить водой, или можно, например, ее положить в холодильник, а потом расстелить ее и вот так себя спасать».

Главные правила в жару - хорошо высыпаться. Кроме того, надо тщательно следить за своим режимом дня и питанием, ведь именно от еды и напитков зависит хорошее самочувствие человека особенно летом.

«Нужно употреблять нежирную пищу и, в основном, кисло-молочную продукцию. Это можно. И овощи. Все остальное нежелательно», - сообщил врач.

Также специалисты говорят, что в сутки нужно употреблять не менее трех литров негазированной воды. И отмечают, что не нужно пить больше, ведь это может создать дополнительную нагрузку на кровообращение. В эту норму еще могут входить чай с лимоном, квас и соки. Кроме того, врачи не рекомендуют летом употреблять газированные напитки, ведь они вызывают жажду, кофе и алкоголь, это может сказаться на самочувствии. Также важно помнить, что холодные напитки не утолят жажду, да еще и могут повлечь дополнительные заболевания.