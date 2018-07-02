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02.07.2018  17:30   

Харьковские санврачи нашли отклонения в пригородных детских лагерях отдыха

Специалисты Харьковского областного центра лабораторных исследований посетили 477 учреждений оздоровления и отдыха детей. По результатам лабораторных исследований в 72 учреждениях выявлены отклонения от нормативных требований.


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Так, с начала подготовительного периода и в течение I оздоровительной смены на 477 объектах проведены исследования питьевой воды. По микробиологическим показателям исследовано 589 проб, превышение нормативных требований выявлено в 79 пробах (13 4%); по санитарно-химическим показателям исследовано 490 проб питьевой воды, превышение нормативных требований выявлено в 65 пробах (13,3%);

Специалисты взяли 27 проб воды открытых водоемов на 7 объектах. По микробиологическим показателям отклонений от нормативных требований не обнаружено, по санитарно-химическим показателям превышение нормативных требований обнаружено в 8 пробах (29,6%);

На 4 объектах проведено исследование калорийности готовых блюд, исследованы 4 пробы, отклонения от нормативных требований выявлено в 2 пробах (50%);

На 5 объектах проведены исследования готовых блюд на бактериальное загрязнение: исследовано 7 проб, бактериального загрязнения готовых блюд не обнаружено;

На 5 объектах проведения санитарно-бактериологический контроль смывов на условно-патогенную и патогенную микрофлору: исследовано 30 смывов, отклонений от нормативов не выявлено.

По результатам лабораторных исследований руководителям детских учреждений оздоровления и отдыха предоставлено 79 рекомендаций.

В учреждениях оздоровления и отдыха с начала оздоровительного периода случаев вспышек инфекционных болезней и пищевых отравлений не зарегистрировано.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  холц, харьков
 
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