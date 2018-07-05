Африканский студент привез малярию в Харьков

4 июля зарегистрирован завозной случай малярии у студента подготовительных курсов одного в вузоу города, прибывшего в сентябре прошлого года из Камеруна.
Cлабость, головная боль, повышение температуры тела до 39,8°C у больного появились 1 июля, 3-го числа он обратился за медицинской помощью.
Скорая доставила парня в Областную инфекционную больницу, куда его госпитализировали с диагнозом малярия. В ходе клинического дообследования больному диагноз подтвержден.
В очаге по месту жительства больного специалистами областного лабораторного центра проведено эпидемиологическое расследование и внедрен комплекс противоэпидемических мероприятий.
С начала 2018 года это уже 5-й случай малярии, зарегистрированный в Харьковской области. Среди заболевших – два жителя области, которые находились в странах Африканского континента.
Медики напоминают: если после посещения страны с тропическим климатом у вас возникла лихорадка, появились головная боль, слабость, озноб или другие симптомы, немедленно обращайтесь к врачу. Обязательно сообщите, какую страну вы посещали и когда. Самолечение в домашних условиях недопустимо.
То, что вам казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться легко, как по волшебству. Ваши шансы на решение любых вопросов будут очень высоки, если направить свою энергию в нужное русло.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
В этот день в 1946 году во время показа мод в Париже впервые представлен новый женский купальник.
влажн.:
давл.:
ветер: