05.07.2018 18:59

Африканский студент привез малярию в Харьков

4 июля зарегистрирован завозной случай малярии у студента подготовительных курсов одного в вузоу города, прибывшего в сентябре прошлого года из Камеруна.



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Cлабость, головная боль, повышение температуры тела до 39,8°C у больного появились 1 июля, 3-го числа он обратился за медицинской помощью.

Скорая доставила парня в Областную инфекционную больницу, куда его госпитализировали с диагнозом малярия. В ходе клинического дообследования больному диагноз подтвержден.



В очаге по месту жительства больного специалистами областного лабораторного центра проведено эпидемиологическое расследование и внедрен комплекс противоэпидемических мероприятий.



С начала 2018 года это уже 5-й случай малярии, зарегистрированный в Харьковской области. Среди заболевших – два жителя области, которые находились в странах Африканского континента.



Медики напоминают: если после посещения страны с тропическим климатом у вас возникла лихорадка, появились головная боль, слабость, озноб или другие симптомы, немедленно обращайтесь к врачу. Обязательно сообщите, какую страну вы посещали и когда. Самолечение в домашних условиях недопустимо.