05.07.2018 19:29

В Харькове проверят доступность больниц и поликлиник для маломобильных групп

Заседание Комитета обеспечения доступности маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры состоялось 5 июля в Харьковском городском совете.



// city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения, председатель комитета доступности Светлана Горбунова-Рубан, директора профильных департаментов, заместители председателей администраций районов города Харькова и руководители общественных организаций.



Подводя итоги работы в первом полугодии 2018 года, вице-президент общественной организации инвалидов «Креавита» Елена Шингарева сообщила, что комитет предоставил 39 заключений о доступности строящихся объектов для маломобильных групп населения. Также были обследованы основные здания судов, прокуратур и отделений Национальной полиции. Суды оказались, в основном, доступными, а из прокуратур – только три: Шевченковского и Новобарского районов, а также областная прокуратура. Но, по словам Елены Шингаревой, Министерство юстиции заявило о готовности выделить средства на обеспечение доступности в зданиях прокуратур, поэтому ситуация в скором времени должна измениться.



В ближайших планах комитета – проверить доступность учреждений здравоохранения, а также заняться наведением порядка со специальными местами для людей с инвалидностью. Как сообщила Елена Шингарева, их действительно стало больше на муниципальных парковках и возле супермаркетов, но эти места часто занимают автомобилисты, которые не имеют физических ограничений.



«За последние несколько лет ситуация изменилась в лучшую сторону. Проблема остается в том, что ранее город строился без учета потребностей маломобильных групп населения, и сейчас быстро изменить ситуацию довольно сложно. Да, происходит колоссальная работа в области доступности городской инфраструктуры, это касается новых и реконструированных зданий, пешеходно-тротуарной зоны, общественного транспорта. То есть постепенно все улучшается, но необходимо провести еще большую работу, чтобы Харьков стал действительно доступным», – отметила Елена Шингарева.



«Цифры, которые сегодня прозвучали, особенно об успехах в направлении доступности в Новобаварском районе, откровенно порадовали, – отметила Светлана Горбунова-Рубан. – Если раньше назывались как достижение три-пять объектов, то сейчас это просто поток информации. Видно, что проводится большая работа, и это радует. Во втором полугодии мы будем мониторить ситуацию с больницами, постараемся улучшить ситуацию с парковками: пора обновить знаки на парковочных местах возле супермаркетов и напомнить нашим водителям, что штраф за использование такого места, если вы не имеете на это права, составляет 1700 грн. Есть позиции, которые нельзя нарушать не только с юридической, но и с нравственной точки зрения».



На следующее заседание комитета доступности будут приглашены представители полиции и супермаркетов.