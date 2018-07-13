13.07.2018 11:32

В Прикарпатье отравились школьники из Харькова

Пятеро детей возрастом от 9 до 13 лет из Харькова госпитализированы в больницу города Яремче.



// iPress.ua

Все дети отдыхали в отеле «Водопад». Там же и питались, пишет «Город Х» со ссылкой на Ивано-Франковскую облгосадминистрацию.



Сейчас харьковчане вместе с группой детей из Киева находятся в инфекционном отделении. Симптомы у ребят схожие – общая слабость, рвота, понос, повышение температуры, сообщили медики. Пострадавшим поставили диагноз «острый гастроэнтероколит». Состояние детей врачи расценивают, как легкой степени тяжести.



По предварительным выводам комиссии Госпродпотребслужбы: дети отравились не едой из отеля, а, скорее всего, ребятам стало плохо от купленных где-то в другом месте продуктов.



Однако окончательные результаты анализов пока не известны.



В ходе проверки Госпродпотребслужба также выяснила: трехзвездочный отель не специализируется на детском отдыхе. Соответственно детям не готовили по спецменю, а кормили обычной ресторанной едой.





