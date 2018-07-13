В Прикарпатье отравились школьники из Харькова

Пятеро детей возрастом от 9 до 13 лет из Харькова госпитализированы в больницу города Яремче.
Все дети отдыхали в отеле «Водопад». Там же и питались, пишет «Город Х» со ссылкой на Ивано-Франковскую облгосадминистрацию.
Сейчас харьковчане вместе с группой детей из Киева находятся в инфекционном отделении. Симптомы у ребят схожие – общая слабость, рвота, понос, повышение температуры, сообщили медики. Пострадавшим поставили диагноз «острый гастроэнтероколит». Состояние детей врачи расценивают, как легкой степени тяжести.
По предварительным выводам комиссии Госпродпотребслужбы: дети отравились не едой из отеля, а, скорее всего, ребятам стало плохо от купленных где-то в другом месте продуктов.
Однако окончательные результаты анализов пока не известны.
В ходе проверки Госпродпотребслужба также выяснила: трехзвездочный отель не специализируется на детском отдыхе. Соответственно детям не готовили по спецменю, а кормили обычной ресторанной едой.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Избегайте споров с окружающими.
С самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Днем местами возможен небольшой кратковременный дождь.
Народный праздник «Двенадцать апостолов» отмечается 13 июля.
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