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13.07.2018  11:32   

В Прикарпатье отравились школьники из Харькова

Пятеро детей возрастом от 9 до 13 лет из Харькова госпитализированы в больницу города Яремче.


// iPress.ua

Все дети отдыхали в отеле «Водопад». Там же и питались, пишет «Город Х» со ссылкой на Ивано-Франковскую облгосадминистрацию.

Сейчас харьковчане вместе с группой детей из Киева находятся в инфекционном отделении. Симптомы у ребят схожие – общая слабость, рвота, понос, повышение температуры, сообщили медики. Пострадавшим поставили диагноз «острый гастроэнтероколит». Состояние детей врачи расценивают, как легкой степени тяжести.

По предварительным выводам комиссии Госпродпотребслужбы: дети отравились не едой из отеля, а, скорее всего, ребятам стало плохо от купленных где-то в другом месте продуктов.

Однако окончательные результаты анализов пока не известны.

В ходе проверки Госпродпотребслужба также выяснила: трехзвездочный отель не специализируется на детском отдыхе. Соответственно детям не готовили по спецменю, а кормили обычной ресторанной едой.


 

Источник:   Город Х
 Тэги:  отравление, дети, яремче, харьков
 
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