Медики Харькова расшили перечень пляжей, запрещенных для купания (КАРТА)

В «черный» список вошли еще два места отдыха.
Анализы проб из водоемов города и области проводили специалисты Харьковского областного центра лабораторных исследований.
По результатам лабораторных исследований воды поверхностных водоемов, отобранной на пляжах в г. Балаклея (городской пляж на реке Ляховка и детский пляж на реке Балаклейка) установлено, что содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативные значения.
Напоминаем, что в воде Лозовеньковского водохранилища (пляж «Баден-Баден» в пгт Малая Даниловка Дергачевского района) и в реке Харьков (пляж «Акважур» в Журавлевском гидропарке Харькова) ранее был обнаружен антиген ротавируса, что свидетельствует о наличии в воде возбудителя ротавирусной инфекции.
В связи с этим рекомендуем купание на этих пляжах.
Карту запрещенных для купания мест обновят при получении новых результатов лабораторных исследований.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Избегайте споров с окружающими.
С самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Днем местами возможен небольшой кратковременный дождь.
Народный праздник «Двенадцать апостолов» отмечается 13 июля.
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