Главная Новости Медицина Медики Харькова расшили перечень пляжей, запрещенных для купания (КАРТА)
13.07.2018  13:28   

Медики Харькова расшили перечень пляжей, запрещенных для купания (КАРТА)

В «черный» список вошли еще два места отдыха.


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Анализы проб из водоемов города и области  проводили специалисты Харьковского областного центра лабораторных исследований.

По результатам лабораторных исследований воды поверхностных водоемов, отобранной на пляжах в г. Балаклея (городской пляж на реке Ляховка и детский пляж на реке Балаклейка) установлено, что содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативные значения.

Напоминаем, что в воде Лозовеньковского водохранилища (пляж «Баден-Баден» в пгт Малая Даниловка Дергачевского района) и в реке Харьков (пляж «Акважур» в Журавлевском гидропарке Харькова) ранее был обнаружен антиген ротавируса, что свидетельствует о наличии в воде возбудителя ротавирусной инфекции.

В связи с этим рекомендуем купание на этих пляжах.

Карту запрещенных для купания мест обновят при получении новых результатов лабораторных исследований.

 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  пляж, харьков
 
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