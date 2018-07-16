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16.07.2018  16:30   

В Харькове обновили «черный список» пляжей: карта

В список пляжей, где купаться опасно для здоровья, попали восемь мест отдыха в Харьковской области


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Специалисты Харьковского областного лабораторного центра МОЗ провели повторные исследования воды поверхностных водоемов на пляжах, где ранее был обнаружен антиген ротавируса: пляж «Акважур» (Журавлевский гидропарк в г.. Харькове) и пляж «Баден-Баден» ( Лозовеньковское водохранилище в Дергачевском районе). По результатам исследований в воде на пляже «Акважур» антиген ротавируса не обнаружено, зато в воде пляжа «Баден-Баден», как и раньше, обнаружен антиген ротавируса.

Кроме этого, антиген ротавируса также обнаружено в воде поверхностных водоемов в следующих точках:

- г. Красноград (городская зона отдыха на реке Берестовой)

- поселок Песочин (пляж санатория «Роща»);

- г. Люботин (ставки Перекошка и Старолюботинский).

Напомним, по результатам лабораторных исследований воды поверхностных водоемов, отобранной на пляжах в г. Балаклея (городской пляж на реке Ляховка и детский пляж на реке Балаклейка) установлено, что содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативные значения.

В воде зоны отдыха в пгт Зачепиловка (река Берестовая) обнаружен антиген вируса гепатита А.

Карта не рекомендованных для купания мест обновится  при получении новых результатов лабораторных исследований.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  купание, пляж, вода, харьков, карта, холц
 
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