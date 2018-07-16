В Харькове обновили «черный список» пляжей: карта

В список пляжей, где купаться опасно для здоровья, попали восемь мест отдыха в Харьковской области
Специалисты Харьковского областного лабораторного центра МОЗ провели повторные исследования воды поверхностных водоемов на пляжах, где ранее был обнаружен антиген ротавируса: пляж «Акважур» (Журавлевский гидропарк в г.. Харькове) и пляж «Баден-Баден» ( Лозовеньковское водохранилище в Дергачевском районе). По результатам исследований в воде на пляже «Акважур» антиген ротавируса не обнаружено, зато в воде пляжа «Баден-Баден», как и раньше, обнаружен антиген ротавируса.
Кроме этого, антиген ротавируса также обнаружено в воде поверхностных водоемов в следующих точках:
- г. Красноград (городская зона отдыха на реке Берестовой)
- поселок Песочин (пляж санатория «Роща»);
- г. Люботин (ставки Перекошка и Старолюботинский).
Напомним, по результатам лабораторных исследований воды поверхностных водоемов, отобранной на пляжах в г. Балаклея (городской пляж на реке Ляховка и детский пляж на реке Балаклейка) установлено, что содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативные значения.
В воде зоны отдыха в пгт Зачепиловка (река Берестовая) обнаружен антиген вируса гепатита А.
Карта не рекомендованных для купания мест обновится при получении новых результатов лабораторных исследований.
День весьма благоприятен для дел, где требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не приумножить.
Весь день в Харькове будет облачно. С утра и до позднего вечера будет идти дождь c грозой.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название — День бухгалтера и аудитора.
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