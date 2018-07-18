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18.07.2018  15:02   

Туристы на байдарках отравились собранными в лесу грибами

Три человека попали в реанимацию.


// YouTube

Это первый случай отравления дикорастущими грибами, зафиксированный в этом году, отметили в Харьковском областном центре лабораторных исследований.

Жители поселка Бабаи осуществляли туристический сплав на байдарках по реке Северский Донец. В лесу возле Изюма собрали неизвестные для них грибы. На одной из остановок в лесу вблизи Балаклеи туристы пожарили грибы на костре и съели их. Через полтора часа после употребления грибов у троих из четырех полакомившихся грибами появились тошнота, боль в животе, понос.

Пострадавшие обратились за помощью в Балаклейскую районную больницу, там им была оказана первая медицинская помощь. Ночью пострадавшие были доставлены в Харьков, в Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. У одного из туристов ухудшения здоровья не было, поэтому его выписали из больницу. Троих пострадавших госпитализировали в реанимационное отделение и на сегодняшний день они находятся на лечении с диагнозом: «Отравление грибами, средняя степень».

Тэги:  грибы, отравление, харьков
 
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