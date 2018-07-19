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19.07.2018  13:00   

Здоровью отравившихся грибами туристов ничего не угрожает

Двое из троих попавших в реанимацию мужчин уже выписались из больницы.


// YouTube
Напомним, 15 июля туристы из поселка Бабаи, сплавлявшиеся на байкадрках по Северскому Донцу, собрали дикорастущие грибы, пожарили на костре и съели. После этого трое из четырех мужчин  почувстовали сильное недомогание, обратились в районную больницу Балаклеи, откуда их доставили в Харьков, в Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Диагноз «отравление дикорастущими грибами» не подтвердился, сообщили в пресс-центре Харьковской облгосадминистрации.

16 июля пациентов перевели в гастроэнтерологическое отделение для дальнейшего лечения.

18 июля двоих выписали из больницы в удовлетворительном состоянии, еще один продолжает лечиться.
Тэги:  грибы, отравление, харьков
 
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