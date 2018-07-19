19.07.2018 16:28

Воду из источника «Карповский» пить нельзя, – ХОЛЦ

В пробах воды в пять раз превышено допустимое количество нитратов.



// Городской Дозор

Специалисты Харьковского областного лабораторного центра провели исследования воды источника «Карповский», что на улице Конторской, 90.



По результатам исследований установлено, что вода источника не соответствует санитарным нормам по показателю общей жесткости (превышение норматива в 1,1-1,3 раза) и по содержанию нитратов (превышение предельно допустимой концентрации в 4,0-5,5 раза).



Эксперты уточники, что сверхнормативное содержание нитратов в воде источника «Карповский» регистрируется не в первый раз, что свидетельствует о стабильно неудовлетворительном качестве воды.



Специалисты сделали заключение, что вода из источника «Карповский» непригодна для удовлетворения питьевых нужд и настоятельно советуют не использовать ее для питья и приготовления пищи.