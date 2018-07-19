19.07.2018 17:03

Медики нашли вредные организмы еще в одном водоеме Салтовки: карта «грязных» пляжей

Перечень пляжей в Харькове и области, где не рекомендуется купаться, пополнился еще двумя местами отдыха.



// Facebook

По результатам лабораторных исследований воды поверхностных водоемов, отобранной в пгт Краснокутск (пляж на реке Мерла) и на Петренковском водоеме в Немышлянском районе Харькова (угол ул. Краснодарской и проспекта Тракторостроителей), установлено, что содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативные значения.



В связи с этим рекомендуем купание на этих пляжах.



Напомним, по состоянию на 16 июля не рекомендуется купаться на следующих пляжах:



Пляж «Баден-Баден», пгт Малая Даниловка Дергачевского района



р. Ляховка, городской пляж г. Балаклея



р. Балаклейка, детский пляж г. Балаклея



р. Берестовая, пляж г. Красноград



пруд ГП «Клинический санаторий «Роща», пос. Песочин



пруд Старолюботинский, г. Люботин



пруд Перекошка, г. Люботин



р. Берестовая, пляж пгт Зачепиловка

Карта обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.