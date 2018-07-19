Главная Новости Медицина Медики нашли вредные организмы еще в одном водоеме Салтовки: карта «грязных» пляжей
19.07.2018  17:03   

Медики нашли вредные организмы еще в одном водоеме Салтовки: карта «грязных» пляжей

Перечень пляжей в Харькове и области, где не рекомендуется купаться, пополнился еще двумя местами отдыха.


// Facebook

По результатам лабораторных исследований воды поверхностных водоемов, отобранной в пгт Краснокутск (пляж на реке Мерла) и на Петренковском водоеме в Немышлянском районе Харькова (угол ул. Краснодарской и проспекта Тракторостроителей), установлено, что содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативные значения.

В связи с этим рекомендуем купание на этих пляжах.

Напомним, по состоянию на 16 июля не рекомендуется купаться на следующих пляжах:

Пляж «Баден-Баден», пгт Малая Даниловка Дергачевского района

р. Ляховка, городской пляж г. Балаклея

р. Балаклейка, детский пляж г. Балаклея

р. Берестовая, пляж г. Красноград

пруд ГП «Клинический санаторий «Роща», пос. Песочин

пруд Старолюботинский, г. Люботин

пруд Перекошка, г. Люботин

р. Берестовая, пляж пгт Зачепиловка

Карта обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  купание, пляж, вода, харьков, карта, холц
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.07 Медицина В Харькове обновили «черный список» пляжей: карта 20.06 Медицина В воде на журавлевском Острове нашли ротавирус 14.06 Медицина Эксперты: вода во всех водоемах Харькова и области пригодна для купания
 
 

Видео

Харьков и Мировой банк наметили новые планы сотрудничества
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 