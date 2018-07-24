Главная Новости Медицина План по закупке онкопрепаратов в 2018 году для Харьковской области реализован на 0%
24.07.2018  12:14   

План по закупке онкопрепаратов в 2018 году для Харьковской области реализован на 0%

Закупки препаратов для лечения онкобольных, которые осуществляет Минздрав Украины через привлеченные международные организации, происходят с большой задержкой.


// www.unn.com.ua

Для нужд Харьковской области по плану на 2018 год до сих пор не было поставлено ни одной таблетки.

Так, пациенты в Харьковской области с онкологическими диагнозами по состоянию на 27 июля 2018 года не получили ни единого препарата. По плану на 2018 год Минздрав должен был обеспечить больных региона химиотерапевтическими препаратами на сумму 28,7 млн. грн., онкогематологическими препаратами - на сумму 8,9 млн. грн. и препаратами для лечения миелоидной лейкемии - на сумму 5,8 млн. грн.

При этом, плановые показатели из заявки области в разы ниже 100% потребности региона в онкопрепаратах.

Добавим, что план закупок лекарств для онкобольных Харьковской области за 2017 год также по сей день не реализован.

К примеру, онкогематологических препаратов харьковчане получили меньше половины от запланированных объемов – всего 42,2%.

Источник:   УНН
 Тэги:  таблетки, план, харьков, больные
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.06 Криминал и происшествия В Харькове мужчина и подросток наглотались таблеток 12.12 Криминал и происшествия Таблетки для похудения «вышли боком» (ФОТО) 02.12 Криминал и происшествия На «Гоптовке» изъяли крупную партию таблеток
 
 

Видео

За ювелирные изделия - круглосуточный домашний арест. Как Татьяне Цибульник избирали меру пресечения
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 