24.07.2018 12:14

План по закупке онкопрепаратов в 2018 году для Харьковской области реализован на 0%

Закупки препаратов для лечения онкобольных, которые осуществляет Минздрав Украины через привлеченные международные организации, происходят с большой задержкой.



// www.unn.com.ua

Для нужд Харьковской области по плану на 2018 год до сих пор не было поставлено ни одной таблетки.

Так, пациенты в Харьковской области с онкологическими диагнозами по состоянию на 27 июля 2018 года не получили ни единого препарата. По плану на 2018 год Минздрав должен был обеспечить больных региона химиотерапевтическими препаратами на сумму 28,7 млн. грн., онкогематологическими препаратами - на сумму 8,9 млн. грн. и препаратами для лечения миелоидной лейкемии - на сумму 5,8 млн. грн.

При этом, плановые показатели из заявки области в разы ниже 100% потребности региона в онкопрепаратах.

Добавим, что план закупок лекарств для онкобольных Харьковской области за 2017 год также по сей день не реализован.

К примеру, онкогематологических препаратов харьковчане получили меньше половины от запланированных объемов – всего 42,2%.