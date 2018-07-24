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24.07.2018  13:01   

Эксперты проверили, чем дышит Харьков и область

За полгода специалисты лабораторного центра исследовали почти 15 тысяч проб атмосферного воздуха, превышением предельно допустимых концентраций (ПДК) обнаружено в 4% проб.


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В Харькове превышение ПДК выявлено в 5,5% проб, по области самый «грязный» воздух регистрировался в Изюмском, Купянском, Двуречанском, Лозовском, Близнюковском, Печенежском районах, городах Купянск, Изюм, Первомайский, Люботин, Чугуев, Лозовая.

Как обычно, наибольшее количество проб с превышением ПДК (13,5%) наблюдается в местах проживания населения возле автотранспортных магистралей: максимальное содержание пыли превышает нормативный уровень до 1,6 ПДК, ангидрида сернистого - до 1,8 ПДК, азота диоксида - до 1,6 ПДК, углерода оксида - до 1,4 ПДК, формальдегида - до 1,3 ПДК.

В местах отдыха населения превышений ПДК не зарегистрировано.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  воздух, пдк, холц, харьков
 
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