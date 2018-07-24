Эксперты проверили, чем дышит Харьков и область

За полгода специалисты лабораторного центра исследовали почти 15 тысяч проб атмосферного воздуха, превышением предельно допустимых концентраций (ПДК) обнаружено в 4% проб.
В Харькове превышение ПДК выявлено в 5,5% проб, по области самый «грязный» воздух регистрировался в Изюмском, Купянском, Двуречанском, Лозовском, Близнюковском, Печенежском районах, городах Купянск, Изюм, Первомайский, Люботин, Чугуев, Лозовая.
Как обычно, наибольшее количество проб с превышением ПДК (13,5%) наблюдается в местах проживания населения возле автотранспортных магистралей: максимальное содержание пыли превышает нормативный уровень до 1,6 ПДК, ангидрида сернистого - до 1,8 ПДК, азота диоксида - до 1,6 ПДК, углерода оксида - до 1,4 ПДК, формальдегида - до 1,3 ПДК.
В местах отдыха населения превышений ПДК не зарегистрировано.
И вы, и окружающие сегодня склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Звезды предупреждают: надо знать меру, чтобы потом ни о чем не жалеть.
В Харькове переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем – кратковременный дождь, гроза, ветер 5-10 м/с.
В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру.
влажн.:
давл.:
ветер: