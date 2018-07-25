25.07.2018 16:04

На пляже детского лагеря под Харьковом нашли кишечную палочку

Перечень мест массового отдыха возле водоемов пополнился еще одним пляжем, на котором не рекомендуется купаться.



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Специалисты лабораторного центра огласили свежие результаты исследований.

По результатам лабораторных исследований воды, отобранных на пляже загородного детского учреждения оздоровления и отдыха «Олимпия» Балаклейского района установлено, что содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативные значения.



В связи с этим купание на этом пляже не рекомендуется.



Напомним, ранее медики не рекомендовали купаться на следующих пляжах Харькова и области:

Лозовеньковское водохранилище, пляж «Баден - Баден»

г.. Ляховка, городской пляж г.. Балаклея

г.. Балаклейка, детский пляж г.. Балаклея

р. Берестовая, пляж г.. Красноград

пруд ГП «Клинический санаторий "Роща"», пос. Песочин

пруд Старолюботинский, г. Люботин

пруд Перекошка., г. Люботин

р. Берестовая, пляж пгт Зачепиловка

р. Мерла, пляж "Мерла", пгт Краснокутск

пляж Петренковского водоема, м. Харьков

Карта «грязных» пляжей (обновляется при получении новых результатов)