26.07.2018 13:30

Харьковчане стали болеть вирусными гепатитами в два раза чаще

За шесть месяцев текущего года в Харькове зарегистрированы 234 случая заболевания острым вирусным гепатитом, тогда как за аналогичный период 2017-го – 114.



// city.kharkov.ua

Такие данные предоставил Харьковский городской центр здоровья.

По сведениям медиков, в 2018 году вирусным гепатитом А заболели 122 человека (в 2017 году - 34), вирусным гепатитом В - 81 человек (55), вирусным гепатитом С - 31 человек (25).



Также с начала года в Харькове зафиксировано 340 случаев заболеваний хроническим вирусным гепатитом, из них: вирусным гепатитом В - 59 человека (в 2017 году - 59), вирусным гепатитом С - 281 человек (232).



Специалисты напоминают, что во избежание заражения вирусными гепатитами нужно придерживаться основных мер профилактики заболевания, в частности, мыть руки после посещения туалета и перед едой, употреблять кипяченую воду и мытые фрукты и овощи. Также медики советуют следить за предметами личной гигиены, избегать случайных половых связей и использовать средства контрацепции, проводить косметологические процедуры только стерильными инструментами. Наиболее действенным средством профилактики заболевания является вакцинация.



Справка. Гепатит - это воспаление печени, вызываемое, в основном, вирусной инфекцией. Существует пять основных вирусов гепатита, называемые типами A, B, C, D и E. Вирусные гепатиты подразделяются на две группы. К первой группе относятся гепатиты А и Е, заразиться которыми можно при употреблении инфицированной воды или продуктов питания, а также через грязные руки. Ко второй группе относятся гепатиты B, C, D, которые передаются половым, трансплацентарным (от матери к плоду), бытовым путями, при лечебно-диагностических манипуляциях загрязненными медицинскими инструментами, при проведении косметологических процедур нестерильным инструментом и др. Медики отмечают, что наибольшую опасность представляют хронические вирусные гепатиты В и С, позднее диагностирование и лечение которых может привести к циррозу или раку печени.