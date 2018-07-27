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27.07.2018  12:31   

Новый случай ботулизма под Харьковом: женщина полакомилась вяленым лещом

Пострадавшую госпитализировали в реанимацию.


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25 июля спеиалистам областного лабораторного центра поступило экстренное сообщение о новом случае ботулизма у жительницы Мерефы. Это уже второй случай этого заболевания в текущем году на Харьковщине.

В ходе расследования установлено, что 33-летняя женщина 20 июля ела непотрошенного вяленого леща, купленного в одном из магазинов Мерефы.

Первые симптомы заболевания (рвота, слабость, «сетка» перед глазами) появились на следующий день после употребления рыбы. В течение пяти дней лечилась самостоятельно, самочувствие не улучшалось, повысилась температура тела, появилась сухость во рту и нарушение глотания.

25 июля женщитна обратилась за медицинской помощью мерефянскую районную больницу, откуда с диагнозом «ботулизм» была госпитализированная в реанимационное отделение областной инфекционной больницы в Харькове. Больной введена противоботулиническая сыворотка и проводится симптоматическое лечение, ее состояние средней степени тяжести.

В лаборатории особо опасных инфекций Центра проводятся исследования сыворотки крови больного на наличие ботулотоксина.

Медики предостерегают: в случае возникновения первых симптомов заболевания (общая слабость, ощущение «сетки» перед глазами, двоение в глазах) немедленно обращайтесь за медицинской помощью. В данном случае самолечение недопустимо.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  ботулизм, харьков
 
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