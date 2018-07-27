27.07.2018 18:14

В Харькове торжественно поздравили сотрудников торговли

За весомые трудовые достижения, высокий профессионализм и культуру обслуживания лучшие работники харьковской торговли получили почетные грамоты от городского совета.



// city.kharkov.ua

Нина Михайловна начала свою карьеру в торговой сфере обычным кассиром, и уже 35 лет работает заведующей детской столовой. За годы работы уже в третий раз получает почетную грамоту Харьковского городского совета. Чтобы достичь успеха, говорит Нина Михайловна, нужно придерживаться простых правил.

«Трудолюбивая и любит людей, детей, особенно детей, вот к этому и пришла. Самое главное любит свою работу. Всегда старается сделать свою работу доброкачественно», - заведующая производством школьной столовой №107 Нина Жовновач.

Директор департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская, - «Геннадий Адольфович уделяет большое внимание тому, что бы в нашем городе создавались благоприятные условия для развития бизнеса. Так вот, в городе функционирует 11 центров предоставления административных услуг, где можно зарегистрировать наш бизнес. Не забываем мы и о потребителях, в региональном центре проводятся консультации по защите прав потребителей».

Кроме того, Департаментом административных услуг и потребительского рынка был создан специальный портал «Предпринимательство и потребительский рынок», где представлены лучшие компании бытового обслуживания. Где предприниматели с помощью онлайн-консультаций, могут получить ответ на вопросы, которые их интересуют.

В горсовете состоялся праздничный прием по случаю дня работников торговли, где лучшие получили поздравления и почетные грамоты.