В Харькове торжественно поздравили сотрудников торговли

За весомые трудовые достижения, высокий профессионализм и культуру обслуживания лучшие работники харьковской торговли получили почетные грамоты от городского совета.
Нина Михайловна начала свою карьеру в торговой сфере обычным кассиром, и уже 35 лет работает заведующей детской столовой. За годы работы уже в третий раз получает почетную грамоту Харьковского городского совета. Чтобы достичь успеха, говорит Нина Михайловна, нужно придерживаться простых правил.
«Трудолюбивая и любит людей, детей, особенно детей, вот к этому и пришла. Самое главное любит свою работу. Всегда старается сделать свою работу доброкачественно», - заведующая производством школьной столовой №107 Нина Жовновач.
Директор департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская, - «Геннадий Адольфович уделяет большое внимание тому, что бы в нашем городе создавались благоприятные условия для развития бизнеса. Так вот, в городе функционирует 11 центров предоставления административных услуг, где можно зарегистрировать наш бизнес. Не забываем мы и о потребителях, в региональном центре проводятся консультации по защите прав потребителей».
Кроме того, Департаментом административных услуг и потребительского рынка был создан специальный портал «Предпринимательство и потребительский рынок», где представлены лучшие компании бытового обслуживания. Где предприниматели с помощью онлайн-консультаций, могут получить ответ на вопросы, которые их интересуют.
В горсовете состоялся праздничный прием по случаю дня работников торговли, где лучшие получили поздравления и почетные грамоты.
Экономия и расчетливость в финансовых делах помогут прожить этот день без потерь. Зато удачное время заняться учебой, обустройством дома, творчеством – все это сулит вам успех.
Ясная погода продержится немного, уже днем небо покроется облаками. В городе без существенных осадков, по области кратковременные дожди.
«Виновниками торжества» выступают администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта».
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