30.07.2018 13:01

Что течет из кранов харьковчан: исследование

Специалисты областного лабораторного центра обнародовали результаты исследования водопроводной воды по санитарно-химическим, микробиологическим и вирусологическим показателям за 6 месяцев 2018 года.



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Так, в Харькове и области по санитарно-химическим показателям всего исследовано 4174 пробы воды. В исследованных пробах воды установлены превышения нормативных показателей по цветности, мутности, запаха, привкуса, окисляемости, общей жесткости, содержанию железа, аммиака, нитратов, сульфатов, хлоридов, сухого остатка, кремния, фтора.

В Харькове из исследованных 408 проб 8,1% не соответствовало нормативным требованиям, а именно: установлено превышение предельно допустимых уровней цветности в 1,06-1,3 раза, мутности в 1,4 2,0 раза, окисляемости в 1,2-1,5 раз, содержания кремния в 1,4-2,14 раз, железа в 1,11 раз, сульфатов - 1,1 раза.

В области требованиям не отвечали более 20% проб. Превышение среднего по области показателя удельного веса нестандартных проб наблюдается в Печенежском (50,0%), Змиевском (48,8%), Золочевском (48,7%), Лозовском (45,6%), Сахновщинском (40,7%) , Близнюковском (40,5%), Боровском (39,2%), Двуречанском (32,0%), Богодуховском (30,1%), Изюмском (25,8%), Первомайском (25,7%), Дергачевском (24,6%), Шевченковском (21,3%) районах, в городах Лозовая (48,9%), Люботин (45,9%) и Изюм (23,8%).



По микробиологическим показателям исследовано 5375 проб воды централизованного водоснабжения, из них 7,4% проб не соответствуют нормативам. В самом Харькове исследовано 989 проб, из них в 1,0% выявлены отклонения от нормативных требований. В области наибольший удельный вес проб с отклонениями от нормативных показателей зарегистрирована в Лозовском (32,9%), Двуречанском (27,3%), Сахновщинском (26,7%), Купянском (18,8%), Близнюковском (17,6 %), Печенежском (12,9%), Нововодолажском (12,5%), Балаклейском (11,6%), Краснокутском (11,4%), Боровском (9,5%), Изюмском (7,8%) районах и городах Лозовая (32,9%) и Люботин (13,4%).



По вирусологическим и паразитологическим показателям все пробы питьевой воды из сетей централизованного водоснабжения населения в Харькове и Харьковской области отвечали требованиям санитарных стандартов.