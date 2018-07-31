Главная Новости Медицина Полезна ли вода в источниках и колодцах Харьковщины: исследование
31.07.2018  14:00   

Полезна ли вода в источниках и колодцах Харьковщины: исследование

В воде четырех источников Харькова: «Манжосов Яр», улица Минераловодская, «Алексеевская балка», поселок Алешки Киевского района – регистрировались пробы с отклонением от норм по микробиологическим показателям.


// Городской Дозор

Таковы результаты лабораторных исследований воды из источников нецентрализованного водоснабжения на территории Харьковской области за 6 месяцев 2018 года, проведенных специалистами областного лабораторного центра.

Проверка воды в колодцах города и области показала, что практически каждая вторая проба (45,7%) не отвечала санитарно-химическим требованиям. В исследованных пробах воды обнаружены превышения нормативных показателей по общей жесткости, содержанию нитратов, железа, аммиака, сульфатов, хлоридов, сухого остатка.

Основным из проблемных вопросов региона остается превышение содержания нитратов в воде источников нецентрализованного водоснабжения. За первое полугодие в воде колодцев, которую употребляют дети до 3-х лет, кратность превышения содержания нитратов в 2,5 ПДК (предельно допустимая концентрация) обнаружена в Барвенковском, Дергачевском, Великобурлукском, Купянском, Печенежском районах и Люботине, превышение до 5,0 ПДК – в Змиевском, Балаклейском, Золочевском, Изюмском, Боровском, Краснокутском, Валковском, Харьковском, Зачепиловском и Кегичевском районах, превышение до 10,0 ПДК – в Первомайском, Лозовском, Близнюковском, Коломакском, Чугуевскому районах, Лозовой и до 14,0 ПДК – в Нововодолажском районе.

Превышение ПДК нитратов установлено в 43,8% исследованных проб воды из колодцев.

По микробиологическим показателям исследовано 1139 проб воды из колодцев и каптажей источников, из них 25,5% проб не отвечают нормативным требованиям.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  источник, колодец, вода, холц, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.07 Медицина Воду из источника «Карповский» пить нельзя, – ХОЛЦ 07.05 Медицина Специалисты проверили качество воды в источниках Харькова 21.02 Медицина О качестве воды в харьковских источниках рассказали специалисты
 
 

Видео

На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко ограничат движение транспорта
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 