31.07.2018 14:00

Полезна ли вода в источниках и колодцах Харьковщины: исследование

В воде четырех источников Харькова: «Манжосов Яр», улица Минераловодская, «Алексеевская балка», поселок Алешки Киевского района – регистрировались пробы с отклонением от норм по микробиологическим показателям.



// Городской Дозор

Таковы результаты лабораторных исследований воды из источников нецентрализованного водоснабжения на территории Харьковской области за 6 месяцев 2018 года, проведенных специалистами областного лабораторного центра.



Проверка воды в колодцах города и области показала, что практически каждая вторая проба (45,7%) не отвечала санитарно-химическим требованиям. В исследованных пробах воды обнаружены превышения нормативных показателей по общей жесткости, содержанию нитратов, железа, аммиака, сульфатов, хлоридов, сухого остатка.



Основным из проблемных вопросов региона остается превышение содержания нитратов в воде источников нецентрализованного водоснабжения. За первое полугодие в воде колодцев, которую употребляют дети до 3-х лет, кратность превышения содержания нитратов в 2,5 ПДК (предельно допустимая концентрация) обнаружена в Барвенковском, Дергачевском, Великобурлукском, Купянском, Печенежском районах и Люботине, превышение до 5,0 ПДК – в Змиевском, Балаклейском, Золочевском, Изюмском, Боровском, Краснокутском, Валковском, Харьковском, Зачепиловском и Кегичевском районах, превышение до 10,0 ПДК – в Первомайском, Лозовском, Близнюковском, Коломакском, Чугуевскому районах, Лозовой и до 14,0 ПДК – в Нововодолажском районе.



Превышение ПДК нитратов установлено в 43,8% исследованных проб воды из колодцев.



По микробиологическим показателям исследовано 1139 проб воды из колодцев и каптажей источников, из них 25,5% проб не отвечают нормативным требованиям.