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02.08.2018  12:14   

Корь в Харькове: заболевших все больше

Эпидемическая ситуация становится все более напряженной и медики бьют тревогу


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Как сообщает Харьковский областной лабораторный центр, в Харькове за июль 2018 года корью заболели более 60-ти человек. А в Харьковской области к 1 августа болезнь подхватили 364 человека. только за неделю вирус заразил 29 человек. Среди заболевших — 20 детей.

По словам медиков, уберечься от болезни поможет только вакцинация. Детям делать прививки против кори нужно в 1 год или в 6 лет. Сделать бесплатную прививку в государственной клинике можно детям до 18 лет. Взрослые должны провериться на уязвимость к вирусу кори, а потом уже делать прививку, если это необходимо.

По данным Минздрава, на 1 июля в Харьковской области насчитывалось более 53 тысяч вакцин.

Обязательно пройти вакцинацию должны сотрудники медицинских и учебных учреждений, сотрудники силовых структур, студенты.

Корью можно заразиться и без непосредственного контакта с больным: в общественном транспорте или в закрытом помещении. Первыми признаками болезни является повышение температуры, слабость в теле, кашель и высыпания. Заболевание корью может длиться около месяца.

Источник:   Харьковского областного лабораторного центра
 Тэги:  корь, эпидемия, харьков, тревога, заболевание
 
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