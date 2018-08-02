02.08.2018 15:19

Как избежать отравлений в грибной сезон, если опасны даже сыроежки

Начался грибной сезон, а с ним Харькову грозит новая волна отравлений



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Как сообщил начальник отдела безопасности пищевых продуктов Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарии ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области Валерий Сытников, прежде чем грибы поступят в продажу, они должны пройти лабораторную проверку на соответствие безопасности и качеству и получить соответствующее заключение Госветлаборатории, которая работает на каждом рынке. А поскольку грибы могут быть привезены откуда угодно - в том числе из Чернобыльской зоны, - они обязательно должны пройти радиологические обследования, например, на содержание радионуклидов, на токсичные элементы. А таких анализов в ветлабораториях на наших рынках не делают - нет соответствующего оборудования. Конечно, чисто теоретически, бабулька, которая привезла в Харьков пару ведер грибов на продажу, может провести такое обследование своего товара в специальной аккредитованной лаборатории. И уже с этим заключением о том, что ее грибы по определенным показателям являются безопасными, отправиться в госветлабораторию на рынке, где рыжики или боровики проверят на органолептику (то есть, съедобный это гриб, условно-съедобный или вовсе не съедобный), получить очередное заключение и только затем торговать.

Но поскольку товар этот скоропортящийся, да и привозят грибов не так уж много - пару-тройку корзин, - никто, конечно же, дорогостоящий анализ на содержание радиоактивных элементов и токсинов в частном порядке не проводит, - говорит Валерий Сытников. - А без этих экспертных заключений продавать свой товар на официальном рынке нельзя. Вот и торгуют бабушки своими грибочками стихийно. А что уж там за грибочки - одному Богу известно. - Но это уже сфера деятельности правоохранительных органов. Контролировать качество и безопасность продуктов на стихийных рынках - не в наших полномочиях, - отмечает Валерий Сытников.

Если в зарубежных странах употребление в пищу дикорастущих грибов - редкость, то у нас - это традиция, отмечают в Харьковском областном центре здоровья. При этом в Украине насчитывается 80 разновидностей грибов, которые могут вызвать отравление организма человека, из них десять - смертельно ядовиты. Как же не отравиться любимым лакомством? - Чтобы в корзине не оказался ядовитый улов - не собирайте неизвестные вам грибы. Если уверенности в съедобности гриба нет - либо посоветуйтесь с более опытным грибником, либо выбросьте, - подсказывают эксперты ХОЦЗ. - При сборе гриб следует обязательно вырывать, а не срезать. Так можно визуально оценить все плодовое тело, особенно нижний конец ножки. При вырывании у шампиньонов, например, нижний конец ножки закругленный, с остатками почвы.

А у сыроежки нижний конец ножки закругленный, гладкий и чистый, с небольшим местом отрыва в центре. Кроме того, специалисты рекомендуют обращать внимание на цвет пластинок, которые находятся на нижней поверхности шляпки. - Нельзя употреблять в пищу грибы, которые имеют пластинки белого цвета. Это может быть бледная поганка, которую легко перепутать с шампиньоном. У настоящих шампиньонов пластинки быстро розовеют, а затем темнеют, - подсказывают эксперты центра здоровья. Ну и, конечно же, желательно собирать грибы в экологически чистых местах. Ведь не зря их называют чистильщиками леса - они впитывают в себя влагу, а вместе с ней и весь набор экологических нечистот и вредных веществ. Кстати, именно поэтому съедобные грибы, которые растут рядом с ядовитыми, лучше тоже обойти стороной. Кстати, сухая жаркая погода - не самое лучшее время для тихой охоты. - В засушливую погоду гриб пересыхает, отдавая воду и увеличивая концентрацию токсинов, - подсказывают в ХОЦЗ.

Кстати, по информации центра, в прошлом году наибольшее количество отравлений грибами было связано с употреблением сыроежек, которые ранее крайне редко были причиной отравлений. Многие отравления было вызвано грибами, которые пострадавшие называли «похожими на съедобные» - вплоть до белых грибов. - Этот феномен можно рассматривать как полное незнание дикорастущих грибов, - отметили в ХОЦЗ. Симптомы отравления могут появиться через несколько дней - Если вы все же почувствовали недомогание после того, как съели грибы - беспокойство должны вызывать такие симптомы: тошнота, рвота, боли в животе, головокружение, галлюцинации, расширенные зрачки, походка, как у пьяного, - предупреждают в Харьковском областном центре здоровья. Причем симптомы могут появиться как через полчаса, так и через несколько суток после употребления грибов, в зависимости от их разновидности. - В этом случае необходимо сразу вызвать скорую помощь и, не дожидаясь приезда медиков, промыть желудок.

Для этого больной должен выпить четыре-пять стаканов кипяченой воды комнатной температуры, а затем нажать на корень языка пальцем или ложкой, чтобы вызвать рвоту. Такую процедуру лучше повторить три-четыре раза, - рассказывают в областном центре здоровья. - После промывания желудка человека нужно уложить в постель и укутать одеялом, дать ему выпить крепкий чай, кофе или молоко. Ни в коем случае нельзя давать спиртное. Алкоголь только ускорит всасывание вредных веществ. Ни в коем случае нельзя принимать любые лекарства. Больше всего рискуют стать жертвами отравления грибами дети, предупреждают врачи. Среди них чаще наблюдаются смертельные случаи. - По крайней мере, до семи лет грибы детям лучше не давать, - советуют в ХОЦЗ. Статистика По данным центра по контролю и мониторингу заболеваний, в 2017 году окончание грибного сезона ознаменовалось увеличением случаев отравлений дикорастущими грибами. По состоянию на 1 октября было зарегистрировано 157 случаев пищевых отравлений, вызванных грибами, с количеством пострадавших 242 человека (из них 13 летальных). Среди пострадавших - 43 ребенка (пять из них умерли).