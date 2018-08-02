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02.08.2018  15:31   

В Харькове обновили карту «грязных» пляжей

Специалисты областного лабораторного центра провели повторные исследования проб воды с пляжей, где ранее не рекомендовали купаться.


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По результатам исследований «реабилитировано» место отдыха на Петренковском водохранилище в Немышлянско районе Харькова. Повторные результаті показали, что содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек не превышает нормативных значений.

А вот результаты повторных лабораторных исследований воды поверхностных водоемов в Балаклее (городской пляж на реке Ляховка и детский пляж на реке Балаклейка) остались неизменными: содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативные значения.

В связи с этим рекомендуем купание на этих пляжах.

Всего по результатам исследований по состоянию на 2 августа не рекомендуется купаться в следующих местах отдыха:

– Лозовеньковское водохранилище, пляж «Баден - Баден»
р. Ляховка, городской пляж г. Балаклея
р. Балаклейка, детский пляж г. Балаклея
р. Берестовая, пляж г. Красноград
пруд ГП «Клинический санаторий "Роща"», пос. Песочин
пруд Старолюботинский, г. Люботин
пруд Перекошка, г. Люботин
р. Берестовая, пляж пгт Зачепиловка
р. Ляховка, пляж загородного детского учреждения оздоровления и отдыха «Олимпия»
с. Поповка, пляж на пруду

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  купание, пляж, вода, харьков, карта, холц
 
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