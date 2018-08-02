02.08.2018 15:31

В Харькове обновили карту «грязных» пляжей

Специалисты областного лабораторного центра провели повторные исследования проб воды с пляжей, где ранее не рекомендовали купаться.



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По результатам исследований «реабилитировано» место отдыха на Петренковском водохранилище в Немышлянско районе Харькова. Повторные результаті показали, что содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек не превышает нормативных значений.



А вот результаты повторных лабораторных исследований воды поверхностных водоемов в Балаклее (городской пляж на реке Ляховка и детский пляж на реке Балаклейка) остались неизменными: содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативные значения.



В связи с этим рекомендуем купание на этих пляжах.



Всего по результатам исследований по состоянию на 2 августа не рекомендуется купаться в следующих местах отдыха:



– Лозовеньковское водохранилище, пляж «Баден - Баден»

– р. Ляховка, городской пляж г. Балаклея

– р. Балаклейка, детский пляж г. Балаклея

– р. Берестовая, пляж г. Красноград

– пруд ГП «Клинический санаторий "Роща"», пос. Песочин

– пруд Старолюботинский, г. Люботин

– пруд Перекошка, г. Люботин

– р. Берестовая, пляж пгт Зачепиловка

– р. Ляховка, пляж загородного детского учреждения оздоровления и отдыха «Олимпия»

– с. Поповка, пляж на пруду



