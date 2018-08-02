В Харькове обновили карту «грязных» пляжей

Специалисты областного лабораторного центра провели повторные исследования проб воды с пляжей, где ранее не рекомендовали купаться.
По результатам исследований «реабилитировано» место отдыха на Петренковском водохранилище в Немышлянско районе Харькова. Повторные результаті показали, что содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек не превышает нормативных значений.
А вот результаты повторных лабораторных исследований воды поверхностных водоемов в Балаклее (городской пляж на реке Ляховка и детский пляж на реке Балаклейка) остались неизменными: содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативные значения.
В связи с этим рекомендуем купание на этих пляжах.
Всего по результатам исследований по состоянию на 2 августа не рекомендуется купаться в следующих местах отдыха:
– Лозовеньковское водохранилище, пляж «Баден - Баден»
– р. Ляховка, городской пляж г. Балаклея
– р. Балаклейка, детский пляж г. Балаклея
– р. Берестовая, пляж г. Красноград
– пруд ГП «Клинический санаторий "Роща"», пос. Песочин
– пруд Старолюботинский, г. Люботин
– пруд Перекошка, г. Люботин
– р. Берестовая, пляж пгт Зачепиловка
– р. Ляховка, пляж загородного детского учреждения оздоровления и отдыха «Олимпия»
– с. Поповка, пляж на пруду
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