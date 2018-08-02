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02.08.2018  17:35   

Заражение ботулизмом в Мерефе: правоохранители вычисляют производителя рыбы

Мероприятия по эпидрасследованию случая заболевания ботулизмом продолжаются.


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Напомним, случай заболеваний ботулизмом в Мерефе зарегистрирован 25 июля. 33-летняя женщина 20 июля ела непотрошенного вяленого леща, купленного в одном из магазинов Мерефы. За медицинской помощью обратилась 25 июля, была госпитализирована в реанимационное отделение Областной инфекционной больницы, где получает необходимое лечение и противоботулиническая сыворотку.

Специалисты Госпродпотребслужбы провели расследование, которое установило, что заболевание возникло в результате употребления вяленой рыбы (леща), которую приобрели в торговой сети Мерефы. С целью установления происхождения опасного пищевого продукта проводится эпидрасследование (сбор информации), в том числе и в заведении торговли.

Также вынесено решение о временном прекращении обращения вяленой рыбы в заведении торговли.

Для выяснения производителя рыбы привлечены правоохранительные органы.

Как отметили в Госпродпотребслужбе, с начала 2018 года в Украине зарегистрировано более 60 пострадавших от ботулизма человек, из них 4 умерли.

Ботулизм – это острое токсико-инфекционное заболевание. Инкубационный период длится от 8 до 10 суток. Особенностью ботулизма является отсутствие лихорадки в течение всей болезни и нечеткость клинических проявлений в первые дни болезни, объясняет большое количество диагностических ошибок. В случае отсутствия своевременного лечения возможны летальные исходы.

Возникновение заболевания возможно при употреблении консервы домашнего приготовления, копченой и вяленой мясной и рыбной продукции.

Чтобы предотвратить заболевание, рекомендуется не употреблять вяленую непотрошенную рыбу, особенно в летний период, не покупать продукты в местах стихийной торговли и соблюдать основные правила хранения и приготовления продуктов питания дома.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  ботулизм, харьков
 
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