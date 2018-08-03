Главная Новости Медицина Запрещено продавать масло нескольких производителей
03.08.2018  13:46   

Запрещено продавать масло нескольких производителей

Сливочное масло заводов изымается из продажи.


//facebook

Как сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской, изымается из продажи масло производства Лозовского молочного завода (Харьковская обл.) произведенного с 3 января 2018 по 17 июля 2018 года. 

Изъятие продукта проводится по приказу Госпродпотребслужбы от 24 июля №599.

Из продажи изымается также масло Молокозавод-Карпаты, Техмолпром, Гадячсыр и Полтавамолпром.

"Предлагаем потребителям, которые выявили факты реализации указанного масла, сообщить в облуправление по адресу: пр-т Науки, 40, 6 этаж, г. Харьков, 61166, тел. / Факс + 38-057-725-19-00", - отметили в управлении.

О причинах таких санкций не сообщается.



 

Источник:   Госпотребслужба
 Тэги:  запрет, масло, харьков
 
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