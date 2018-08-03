Запрещено продавать масло нескольких производителей

Сливочное масло заводов изымается из продажи.
Как сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской, изымается из продажи масло производства Лозовского молочного завода (Харьковская обл.) произведенного с 3 января 2018 по 17 июля 2018 года.
Изъятие продукта проводится по приказу Госпродпотребслужбы от 24 июля №599.
Из продажи изымается также масло Молокозавод-Карпаты, Техмолпром, Гадячсыр и Полтавамолпром.
"Предлагаем потребителям, которые выявили факты реализации указанного масла, сообщить в облуправление по адресу: пр-т Науки, 40, 6 этаж, г. Харьков, 61166, тел. / Факс + 38-057-725-19-00", - отметили в управлении.
О причинах таких санкций не сообщается.
Сегодня сложно раскачаться на любые дела, к которым нет искреннего интереса. Если есть такая возможность, посвятите день тому, что нравится лично вам, будь то хобби, встречи с друзьями или просто отдых.
Днем и вечером небо в Харькове будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре. Без осадков. Очень высокая пожарная опасность.
Праздник бахчевых берёт начало в Америке, которая занимает первое место по количеству поедания арбуза.
влажн.:
давл.:
ветер: