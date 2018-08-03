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03.08.2018  17:14   

В Большой Даниловке и МЖК Интернационалист введен карантин из-за бешенства кота

Черный бездомный кот, болевший бешенством, напал на двух человек в Киевском районе.


// ProHvost.club

Инцидент произошел 31 июля на улице Колосистой.

По словам пострадавшего, на него из кустов выпрыгнула черная кошка и покусала его. На помощь мужчине пришла соседка, но в результате больное животное укусило и ее.

Пострадавшие сразу обратились за медицинской помощью, а уже 1 августа работники КП «Центр обращения с животными» поймали кошку, у которой подтвердился диагноз «бешенство». В тот же день животное скончалось.

Согласно распоряжению главного государственного инспектора ветеринарной медицины в Харьковской области, в городе Харькове были установлены карантинные ограничения на территории Киевского района, ограниченной ул. Генерала Удовиченко, ул. Горянской, ул. Леся Сердюка и ул. Хвылевого.

На этой территории врачи ветеринарной медицины проводят подворовой обход с целью вакцинации домашних животных против бешенства.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  бешенство, карантин, харьков
 
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