В Большой Даниловке и МЖК Интернационалист введен карантин из-за бешенства кота

Черный бездомный кот, болевший бешенством, напал на двух человек в Киевском районе.
Инцидент произошел 31 июля на улице Колосистой.
По словам пострадавшего, на него из кустов выпрыгнула черная кошка и покусала его. На помощь мужчине пришла соседка, но в результате больное животное укусило и ее.
Пострадавшие сразу обратились за медицинской помощью, а уже 1 августа работники КП «Центр обращения с животными» поймали кошку, у которой подтвердился диагноз «бешенство». В тот же день животное скончалось.
Согласно распоряжению главного государственного инспектора ветеринарной медицины в Харьковской области, в городе Харькове были установлены карантинные ограничения на территории Киевского района, ограниченной ул. Генерала Удовиченко, ул. Горянской, ул. Леся Сердюка и ул. Хвылевого.
На этой территории врачи ветеринарной медицины проводят подворовой обход с целью вакцинации домашних животных против бешенства.
Сегодня сложно раскачаться на любые дела, к которым нет искреннего интереса. Если есть такая возможность, посвятите день тому, что нравится лично вам, будь то хобби, встречи с друзьями или просто отдых.
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