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06.08.2018  16:18   

Начался сезон активности ядовитых змей. Как харьковчанам от них уберечься?

Какие гадюки у нас водятся и как избежать опасности


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Как сообщает пресс-служба Харьковского зоопарка, в регионе обитают два вида ядовитых змей – восточная степная гадюка и гадюка Никольского.

Степная гадюка встречается очень редко, а гадюка Никольского довольно распространена в лесах Краснокутского, Харьковского, Дергачевского, Чугуевского и Змиевского районов.

При встрече со змеей рекомендуется дать ей возможность быстрее скрыться или просто обойти ее. Гнаться за человеком змея не станет.

Несчастные же зачастую происходят, когда в густой траве или кустарнике люди наступают на незамеченную гадюку или случайно прижимают ее рукой. По этой причине для любых прогулок на природе необходимо надевать длинные брюки и достаточно плотную обувь.

Стоит взять палку или другой длинный предмет при сборе ягод и грибов, так как нельзя вслепую искать что-то в траве или лесной ветоши.

Чтобы не встретить змею на дачном участке, нужно регулярно косить траву, бороться с грызунами, которыми питаются змеи, не устраивать мусорных свалок.

Если змея все же укусила, нужно внимательно отсмотресть место укуса. След укуса неядовитых змей обычно напоминает поверхностные царапины. У гадюк же - два длинных ядопроводящих зуба, которые довольно глубоко вонзаются в кожу. После этого очень быстро возникают болезненные ощущения, укушенное место начинает распухать и возникает отек.

При укусе необходимо не паниковать и срочно вызвать скорую помощь. Дожидаясь медиков, следует уложить пострадавшего в тень, обеспечить ему обильное питье (воду, сок, чай, кофе). Поскольку на месте укуса быстро развивается отек и конечность распухает, ее нужно освободить от тесной обуви или одежды, кольца, браслеты снять.

Ни в коем случае нельзя перетягивать пострадавшую конечность ремнем или веревкой.

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  опасность, гадюки, харьков, змеи, советы
 
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