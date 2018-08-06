06.08.2018 16:59

Харьковский хоспис для детей посетили немецкие меценаты

Харьковский детский хоспис, что при 5-й городской больнице, работает вот уже 8-й месяц. Город его открыл для семей, в которых воспитываются тяжелобольные дети. И которым крайне необходима паллиативная помощь.



// Городской Дозор

Сейчас здесь трехмесячную обилитацию проходят 18 детей с психоневрологическими и онкологическими заболеваниями.



Среди них – Виктория. У девочки ДЦП и еще одно сложное заболевание.



Ольга Бехтер, мать особого ребенка:

«У Вики эпилепсия. Трудно найти няню, чтобы она с ней с таким диагнозом оставалась. Все боятся. Здесь все-таки специалисты, доктора. Каждый день проверяют. Пока я ее надолго не оставляю. Вот скоро у меня пополнение. Я думаю, что это именно то место, где можно оставить ребенка, не бояться, что что-то с ним случится. Потому, что дети особенные. Она не сидит, не ходит и не разговаривает и объяснить, что ей нужно, она не может. Здесь нужны профессионалы, которые с первого взгляда, с первого слова смогут ей помочь».



Здесь в хосписе - дети от годика и до 18 лет во время курса обилитации проходят лечебную физкультуру, кинезиотерапию, гидромассажные ванны. Кроме того, с детьми работают логопеды, а с родителями - психологи.



И все для того, чтобы хоть как-то помочь родителям в воспитании особых детей.



Галина, мать особого ребенка:

«Находимся мы уже здесь на протяжении 3-х месяцев. И у нас конечно же есть положительная динамика. Мухамедик стал более социален. Он стал больше передвигаться в своих ходуночках, потому, что дома мы ограничены в передвижении. Здесь можно заниматься с логопедом, поэтому мы стали лучше звуки какие-то произносить. Ну и собственно я стала социально активной - вышла на работу, потому что здесь можно оставить своего ребенка. Это круто, правда. Это нужно. Потому что мама с таким ребенком очень ограничена в своем передвижении».



И что самое главное, говорят родители особых детей, курс абилитации здесь, в детском хосписе, для них бесплатный. Все финансовые расходы взял на себя город.



Светлана Горбунова-Рубан, заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения:

«Это бюджетное учреждение, и все те услуги, которые получают дети, они получают бесплатно для семьи и для родителей. Но тем не менее мы стараемся привлекать сюда наших партнером зарубежных, наших депутатов, наших бизнесменов, которые хотят и могут оказать какую-то помощь этому учреждению. Потому что его специфика состоит в том, что средства гигиены, такие расходные материалы, как памперсы, пеленки, детское питание здесь необходимо в достаточно большом количестве. И с тем, чтобы облегчить нагрузку на семью, на родителей, вот все эти моменты мы пытаемся закрывать при помощи наших спонсоров и партнеров».



То, как в Харькове предоставляется паллиативная помощь тяжелобольным детям, лично смогли увидеть и гости из Германии. Это также партнеры, с мэрией сотрудничают вот уже более двух десятков лет.



В хосписе меценатов встречали самые особые пациенты. Гости передали заведению финансовую помощь, охапку вручную связанных носков и пообещали наведаться еще.



Ханнес Цапф, меценат из Германии:

«Это лечебное учреждение произвело на меня очень хорошее впечатление. Хочу отметить, что здесь все сделано по европейским стандартам. Более того, добавляет нам мужества, когда видишь, что подобное умеют у вас делать. Видно, что здесь все сделано на высоком уровне. И самое главное, это место надежды для родителей и детей. Мы рады, что нам показали это заведение. Я с удовольствием сюда еще приеду и буду продолжать помогать».



Фриц Кербер, немецкий благотворитель:

«Знаете, я часто бываю во многих медицинских и социальных учреждениях Харькова. Это я посетил впервые и могу сказать, что здесь сделано все для того, чтобы люди, у которых горе, чтобы они этого горя не испытывали. Здесь то заведение, которому я помог и в дальнейшем буду помогать с большим удовольствием. Поскольку в этом заведении люди, которым хуже всех, у которых очень больные детки. И я считаю, что мы просто обязаны помогать этому заведению».



Как отметили в мэрии, для того, чтобы охватить абилитацией всех детей с такими тяжелыми заболеваниями, а их в городе более полутысячи, хоспис планируют расширить.