07.08.2018 19:52

В программу «Доступные лекарства» включено 59 бесплатных препаратов

3 августа Министерство здравоохранения утвердило новый реестр препаратов правительственной программы «Доступные лекарства», которые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой могут получить бесплатно или с незначительной доплатой.



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В обновленный реестр вошел 261 препарат. 59 из них пациенты смогут получать полностью бесплатно.



Ранее в программе участвовали 239 препаратов в целом и 47 бесплатных.



Прогнозируемое количество упаковок бесплатных для пациентов лекарств также вырастет: если в прошлом полугодии пациенты могли получить около 10 миллионов упаковок, то в течение следующих 6 месяцев их количество составит более 14 миллионов.



«Программа «Доступные лекарства» является успешной политикой возмещения. Миллионы украинцев ежемесячно получают лекарства бесплатно или с существенными скидками. Программа продолжает динамично развиваться: лекарственных средств становится больше, цены на них становятся меньше. И это все проходит добровольно, ведь производители по собственной инициативе уменьшают цены на лекарства, чтобы попасть в программу и перечень бесплатных препаратов», - отметил заместитель Министра охраны здоровья Роман Илык.



В список бесплатных препаратов входят не только препараты украинских производителей, но и известных иностранных компаний. Так, для примера, чтобы попасть в новый перечень препаратов, которые на 100% возмещаются за средства госбюджета, компания КРКА (Словения) снизила цену почти на 72%. Цены снизили также компании Orion (Финляндия) и AstraZeneca (Швеция).



В среднем цены на препараты программы снизились почти на 7%.



Напомним, правительственная программа «Доступные лекарства» начала действовать в апреле 2017 года. За время работы программы пациенты получили лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы по более, чем 23 млн рецептов на сумму более 1 млрд грн. Каждая третья аптека участвует в программе – сейчас их 7808.



Для того, чтобы получить препараты по этой программе, нужно обратиться к врачу, получить правильно выписанный рецепт с указанием действующего вещества, прийти в аптеку, участвующую в программе, и получить выбранные лекарства.



Адреса аптек Харькова, участвующих в программе «Доступные лекарства»