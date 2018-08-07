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07.08.2018  17:21   

В Харькове - новый случай малярии

Это уже шестой случай заболевания в текущем году


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Как сообщает «Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины», зарегистрирован завозной случай малярии у гражданина Республики Нигерия, который прибыл в Первую столицу по частным делам. 

При проведении эпидемиологического исследования установлено: у больного 01.08.2018 появились жалобы на слабость, сухость во рту, повышение температуры тела до 39,00С, боль в животе и жидкие опорожнения.  За медицинской помощью не обращался. 

Впервые обратился за медицинской 04.08.2018 к подстанции скорой медицинской помощи №1, каретой которой доставлен в Областную клиническую инфекционную больницу и госпитализирован с диагнозом малярия.

В ходе клинического дообследования больному диагноз подтвержден. 

По месту жительства больного, специалистами «Харьковского областноно лабораторного центра МОЗ Украины» проведено эпидемиологическое расследование и внедрен комплекс противоэпидемических мероприятий. 

Для справки: За текущий период в 2018 году в Харьковской области зарегистрирован 6-й случай малярии, в т.ч. 2 – у жителей Харьковской области, которые находились в странах Африканского континента. 

Напоминаем, малярия — это группа заболеваний, которая передается от больного к здоровому человеку малярийными комарами и протекает с лихорадкой, ознобом, проливным потом. 

Болезнь наиболее распространена в странах тропического и субтропического климата (странах Африки, Центральной и Южной Америки, Азии, Океании).

Если после посещения страны с тропическим климатом у Вас возникла лихорадка, появились головная боль, слабость, озноб или другие симптомы, немедленно обращайтесь к врачу!

Обязательно сообщите, какую страну Вы посещали и когда!

Источник:   Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины
 Тэги:  малярия, харьков, нигерия
 
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