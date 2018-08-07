07.08.2018 17:21

В Харькове - новый случай малярии

Это уже шестой случай заболевания в текущем году



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Как сообщает «Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины», зарегистрирован завозной случай малярии у гражданина Республики Нигерия, который прибыл в Первую столицу по частным делам.

При проведении эпидемиологического исследования установлено: у больного 01.08.2018 появились жалобы на слабость, сухость во рту, повышение температуры тела до 39,00С, боль в животе и жидкие опорожнения. За медицинской помощью не обращался.

Впервые обратился за медицинской 04.08.2018 к подстанции скорой медицинской помощи №1, каретой которой доставлен в Областную клиническую инфекционную больницу и госпитализирован с диагнозом малярия.

В ходе клинического дообследования больному диагноз подтвержден.

По месту жительства больного, специалистами «Харьковского областноно лабораторного центра МОЗ Украины» проведено эпидемиологическое расследование и внедрен комплекс противоэпидемических мероприятий.

Для справки: За текущий период в 2018 году в Харьковской области зарегистрирован 6-й случай малярии, в т.ч. 2 – у жителей Харьковской области, которые находились в странах Африканского континента.

Напоминаем, малярия — это группа заболеваний, которая передается от больного к здоровому человеку малярийными комарами и протекает с лихорадкой, ознобом, проливным потом.

Болезнь наиболее распространена в странах тропического и субтропического климата (странах Африки, Центральной и Южной Америки, Азии, Океании).

Если после посещения страны с тропическим климатом у Вас возникла лихорадка, появились головная боль, слабость, озноб или другие симптомы, немедленно обращайтесь к врачу!

Обязательно сообщите, какую страну Вы посещали и когда!