08.08.2018 13:03

В Малой Даниловке и МЖК «Интернационалист» объявлен еще один карантин из-за бешенства кота

Причиной карантина стал домашний кот, который покусал свою хозяйку, проживающую на улице Колосистой в Киевском районе.



// KoshkaMurka

По словам пострадавшей, домашний питомец напал на нее во дворе. Женщина сразу обратилась за медицинской помощью.

В тот же день сотрудники КП «Центр обращения с животными» отловили кота на приусадебном участке. Через два дня животное скончалось, а результаты лабораторной экспертизы подтвердили, что кот был болен бешенством.



На данный момент хозяйка животного находится на стационарном лечении.



Согласно распоряжению главного государственного инспектора ветеринарной медицины в Харьковской области, на территории Киевского района, ограниченной ул. Генерала Удовиченко, ул. Горянской, ул. Леся Сердюка и ул. Хвылевого, установлены карантинные ограничения. Ветеринары проводят подворовой обход с целью вакцинации домашних животных против бешенства.



Напомним, 31 июля также на ул. Колосистой бездомный кот, болевший бешенством, напал на двух человек. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, а уже 1 августа работники Центра обращения с животными поймали кошку, у которой подтвердился диагноз «бешенство». В тот же день животное скончалось, а в части Киевского района был введен карантин.