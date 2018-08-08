В Малой Даниловке и МЖК «Интернационалист» объявлен еще один карантин из-за бешенства кота

Причиной карантина стал домашний кот, который покусал свою хозяйку, проживающую на улице Колосистой в Киевском районе.
По словам пострадавшей, домашний питомец напал на нее во дворе. Женщина сразу обратилась за медицинской помощью.
В тот же день сотрудники КП «Центр обращения с животными» отловили кота на приусадебном участке. Через два дня животное скончалось, а результаты лабораторной экспертизы подтвердили, что кот был болен бешенством.
На данный момент хозяйка животного находится на стационарном лечении.
Согласно распоряжению главного государственного инспектора ветеринарной медицины в Харьковской области, на территории Киевского района, ограниченной ул. Генерала Удовиченко, ул. Горянской, ул. Леся Сердюка и ул. Хвылевого, установлены карантинные ограничения. Ветеринары проводят подворовой обход с целью вакцинации домашних животных против бешенства.
Напомним, 31 июля также на ул. Колосистой бездомный кот, болевший бешенством, напал на двух человек. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, а уже 1 августа работники Центра обращения с животными поймали кошку, у которой подтвердился диагноз «бешенство». В тот же день животное скончалось, а в части Киевского района был введен карантин.
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