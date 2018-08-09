09.08.2018 13:23

Средства на закупку инсулинов выделят из городского бюджета

Больные, остро нуждающиеся в инсулине, 9 августа встретились с первым заместителем Харьковского городского головы Игорем Тереховым.



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Также во встрече приняли участие заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан и директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат.



Люди выразили обеспокоенность по вопросу обеспечения их инсулинами. Представители городской власти разъяснили, что решают эту проблему. Подготовлен проект решения о выделении из городского бюджета средств на приобретение инсулинов для больных сахарным диабетом, который будет рассмотрен 22 августа на сессии Харьковского городского совета. Планируется выделить около 2 млн грн, но это не решит вопрос в целом.



Уже с марта городская власть ведет переписку с Министерством здравоохранения с просьбой предоставить дотацию в размере 22,7 млн грн, поскольку целевая госсубвенция, выделенная для Харькова на закупку инсулинов в 2018 году, составила 22,9 млн грн, что позволяет обеспечить только 32% всех больных сахарным диабетом в Харькове. Субвенция была распределена так, чтобы, в первую очередь, были стопроцентно обеспечены инсулином дети, на 70% - студенты, а взрослые – на 30-32%, в зависимости от помесячного распределения. Всего на эти цели городу необходимо 65 млн грн.



Юрий Сороколат разъяснил, почему возникла такая проблема. По его словам, государство, формируя бюджет на 2018 год, не определило правила распределения средств на эту программу.



«Правила финансирования определяются законом о бюджете. Например, если бы было установлено, что из госбюджета государство обеспечивает эту программу на 40%, 50% или 60%, а остальное - за средства местного бюджета, тогда и вопросов бы не было. В течение полугода нам обещают, что будет дотация. В прошлом году государство ее предоставило. Мы хотим каким-то образом решить эту проблему. Мы уже многие другие обязательства взяли на себя, в частности, к нам обращались родители детей, больных муковисцидозом, и мы оказываем им всю посильную помощь. Мы не стоим в стороне», - сказал Юрий Сороколат, акцентируя внимание на компетенции органов местной власти, которая не может распределять средства на такие нужды без четкого регламента со стороны высших органов власти.



В свою очередь Игорь Терехов сообщил, что 25 июня Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на совещании дал четкое поручение Министерству здравоохранения установить фактическую потребность по обеспечению больных инсулинами в стране.



«То есть премьер дал прямое указание, потому что он понимает, как формируется бюджет, какие субвенции должны поступать в области и города. Это прямая государственная субвенция, которая должна прийти в Харьковскую область, прийти в город Харьков и быть отдана людям. Данный вопрос решается консолидировано с органами областной власти. Такая проблема существует не только в городе Харькове и области, но и других регионах Украины», - отметил Игорь Терехов.



Кроме того, он подчеркнул, что городская власть продолжит работать с Минздравом и будет обращаться в Кабинет министров Украины, чтобы получить необходимые средства на последующие месяцы. А если они все же не будут получены, то их снова выделят из городского бюджета.