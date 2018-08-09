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09.08.2018  15:48   

В каждом седьмом детском лагере выявлены нарушения норм

Проведены лабораторные исследования в учреждениях оздоровления и отдыха детей в период оздоровительной кампании.


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Как сообщает ГУ «Харьковский Ообластной лабораторный центр МЗ Украины», в течение II оздоровительной смены специалистами ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины» были проведены лабораторные и инструментальные исследования в 20 заведениях оздоровления и отдыха детей, из них: в 18 загородных, 1 оздоровительном санаторного типа и 1 палаточном городке.

Всего с начала подготовительного периода и оздоровительной кампании проведено 513 посещений учреждений оздоровления и отдыха детей, из них 97 - комиссионно, вместе с представителями районных и городских отделов образования. По результатам лабораторных исследований в 73 учреждениях (14,2%) выявлены отклонения от нормативных требований.

Так, при исследования питьевой воды на соответствие требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком»: по микробиологическим показателям исследовано 642 пробы, превышение нормативных требований выявлено в 84 пробах (13 , 1%); по санитарно-химическим показателям исследовано 522 пробы питьевой воды, превышение нормативных требований выявлено в 78 пробах (14,9%);

- на 9 объектах исследовано 43 пробы воды открытых водоемов по микробиологическим и санитарно-химическим показателям: по микробиологическим показателям отклонений от нормативных требований не обнаружено, по санитарно-химическим показателям превышение нормативных требований выявлено в 12 пробах (27,9%);

- на 17 объектах проведены исследования калорийности готовых блюд, исследованы 24 пробы, отклонения от нормативных требований обнаружено в 3 пробах (12,5%);

- на 18 объектах проведены исследования готовых блюд на бактериальное загрязнение: исследовано 32 пробы, бактериального загрязнения готовых блюд не обнаружено;

- на 8 объектах проведено исследование на качество «С» -витаминизации: исследовано 11 проб, в 1 пробе третьего блюда (9,1%) содержание витамина «С» ниже расчетных величин;

- на 18 объектах проведены санитарно-бактериологический контроль смывов на условно-патогенную и патогенную микрофлору: исследовано 275 смывов, из них 6 не соответствовали норматива (2,2%).

Специалистами ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины» по результатам лабораторных исследований, в которых были обнаружены отклонения от нормативных показателей, предоставлено 87 рекомендаций руководителям детских учреждений оздоровления и отдыха, районных управлений образования, молодежи и спорта.

В детских учреждениях оздоровления и отдыха с начала оздоровительного сезона случаев вспышек инфекционных болезней не зарегистрировано.

Источник:   Харьковский областной лабораторный центр
 Тэги:  нарушения, харьков, лагерь, проверка, дети, отдых
 
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