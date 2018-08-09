09.08.2018 17:31

На Харьковщине нашли еще один грязный пляж

В воде пляжа в пгт Зачепиловка на реке Берестовая содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативные значения.



// acc.cv.ua

Этот пляж стал очередным в списке мест отдыха, где специалисты Харьковского областного центра лабораторных исследований нашли превышение нормы ЛКП и где не рекомендуется купаться.



Список мест отдыха, где не рекомендуется купаться:

Лозовеньковское водохранилище, пляж «Баден-Баден»

р. Ляховка ежегодно, городской пляж г. Балаклея

р. Балаклейка, детский пляж г. Балаклея

р. Берестовая, пляж г. Красноград

пруд ГП «Клинический санаторий «Роща», пос. Песочин

пруд Старолюботинский, г. Люботин

пруд Перекошка, г. Люботин

р. Берестовая, пляж пгт Зачепиловка

р. Ляховка, пляж загородного детского учреждения оздоровления и отдыха «Олимпия»

с. Поповка, пляж на пруду

Краснооскольское водохранилище, пляж