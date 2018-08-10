Главная Новости Медицина Корь продолжает наступать
10.08.2018  14:17   

Корь продолжает наступать

Проведено селекторное скайп-совещание по этому вопросу


//facebook
Как сообщает Харьковский областной лапабораторный цент МЗ Украины, Государственным учреждением «Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины» проведено селекторное скайп - совещание по вопросам кори, в котором приняли участие директор и специалисты отделения организации эпидемиологических исследований лабцентра.
 
На совещании были заслушаны вопросы эпидемической ситуации по кори в регионах Украины, оптимизации системы сбора информации и ускорения процесса агрегирования данных на областных и центральном уровнях.
 
Обсуждены вопросы использования электронной системы в формате «Excel» для проведения анализа заболеваемости корью и оценки эффективности эпиднадзора.
 
По данным Центра общественного здоровья МЗ Украины в стране продолжается вспышка кори.
 
В Харьковской области с начала года зарегистрировано 390 случаев кори. Уровень заболеваемости расценивается как высокий (интенсивный показатель составляет 14,52 на 100 тыс. населения).
 
Удельный вес детей до 17 лет в общей заболеваемости составляет 47,4%, зарегистрировано 185 случаев.
 
Среди социальных групп населения наибольшее количество заболевших зарегистрировано среди работающего населения и детей организованных коллективов.
 
Госпитализировано - 347 больных (в том числе 12 в отделение интенсивной терапии). Летальные случаи не зарегистрированы.
 
Диагноз кори подтвержден лабораторно в 254 случаях (65,1%), клинически в 72 случаях (18,5%), клинически и эпидемиологически - у 64 (16,4%). С начала 2018 зарегистрировано 18 вспышек кори, в том числе пятый учреждениях здравоохранения, 4 - среди детей учебно-воспитательных заведений.
Источник:   Харьковский областной лабораторный центр
 Тэги:  корь, эпидемия, харьков, тревога, заболевание, дети
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.08 Медицина Корь в Харькове: заболевших все больше 25.07 Медицина Уровень заболеваемости корью в Украине увеличился 06.07 Медицина Минздрав утвердил порядок бесплатной вакцинации взрослых от кори
 
 

Видео

Геннадий Кернес подписал Меморандум с компанией "Vodafone Украина". Стороны планируют реализовать больше 20 совместных проектов
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 