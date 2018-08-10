10.08.2018 14:17

Корь продолжает наступать

Проведено селекторное скайп-совещание по этому вопросу



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Как сообщает Харьковский областной лапабораторный цент МЗ Украины, Государственным учреждением «Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины» проведено селекторное скайп - совещание по вопросам кори, в котором приняли участие директор и специалисты отделения организации эпидемиологических исследований лабцентра.

На совещании были заслушаны вопросы эпидемической ситуации по кори в регионах Украины, оптимизации системы сбора информации и ускорения процесса агрегирования данных на областных и центральном уровнях.

Обсуждены вопросы использования электронной системы в формате «Excel» для проведения анализа заболеваемости корью и оценки эффективности эпиднадзора.

По данным Центра общественного здоровья МЗ Украины в стране продолжается вспышка кори.

В Харьковской области с начала года зарегистрировано 390 случаев кори. Уровень заболеваемости расценивается как высокий (интенсивный показатель составляет 14,52 на 100 тыс. населения).

Удельный вес детей до 17 лет в общей заболеваемости составляет 47,4%, зарегистрировано 185 случаев.

Среди социальных групп населения наибольшее количество заболевших зарегистрировано среди работающего населения и детей организованных коллективов.

Госпитализировано - 347 больных (в том числе 12 в отделение интенсивной терапии). Летальные случаи не зарегистрированы.