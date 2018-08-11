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11.08.2018  10:12   

На рынках Харькова выявлено опасное масло

Проверки Госпотребслужбы выявили нарушения


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Главное управление Госпотребслужбы в Харьковской области сообщает о результатах проверок.

Во время рейдов выявлены факты реализации молочной продукции на 15 рынках Харькова без прохождения контроля в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы и сопроводительных документов.

По результатам проверок рынков на территории г. Харькова был снято с реализации опасной молочной продукции общим весом 96,6 кг

Привлечено к административной ответственности в виде штрафа 19 человек на общую сумму 1 071 грн.

Ранее сообщалось, что борясь с фасльсфикатом Госпотребслужбой введен запрет на реализацию продукции ряда производителей.

Источник:   Главное управление Госпотребслужбы в Харьковской области
 Тэги:  запрет, масло, харьков, подделка, фальсификат
 
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