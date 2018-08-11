На рынках Харькова выявлено опасное масло

Проверки Госпотребслужбы выявили нарушения
Главное управление Госпотребслужбы в Харьковской области сообщает о результатах проверок.
Во время рейдов выявлены факты реализации молочной продукции на 15 рынках Харькова без прохождения контроля в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы и сопроводительных документов.
По результатам проверок рынков на территории г. Харькова был снято с реализации опасной молочной продукции общим весом 96,6 кг
Привлечено к административной ответственности в виде штрафа 19 человек на общую сумму 1 071 грн.
Ранее сообщалось, что борясь с фасльсфикатом Госпотребслужбой введен запрет на реализацию продукции ряда производителей.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
Сегодня приверженцы возобновляемых источников энергии отмечают праздник экологически чистого топлива.
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