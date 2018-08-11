Медики сделали прогноз по грядущей эпидемии гриппа

Высказано предположения, вирус какого типа будет циркулировать в сезоне 2018-2019
Как сообщает Областной лабораторній центр по информации Государственного учреждения «Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины» вирусами, которые вероятно будут циркулировать в новом эпидсезоне являются:
- вирус, подобный A / Michigan / 45/2015 (H1N1) pdm09;
вирус, подобный A / Singapore / INFIMН-16-0019 / 2016 (H3N2)
вирус, подобный В / Colorado / 06/2017.
Справка. Эпидемический сезон гриппа и ОРВИ 2017-2018 годов в Украине характеризовался региональной активностью, средней интенсивности и доминированием вирусов гриппа типа В.
В течение эпидсезона зарегистрировано 5700000 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 14640,4.
Из общего количества заболевших 67,8% составляют дети в возрасте до 17 лет.
Во время эпидемического сезона было зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных летальных случаев от гриппа и ОРВИ, из них 4 детей. Ни один из умерших ни был привит против гриппа.
В конце февраля 2018 Всемирная организация здравоохранения опубликовала рекомендации по составу вакцины против гриппа на сезон 2018-2019 годов в Северном полушарии.
Во время эпидсезона проводились проверки состояния иммунитета у здоровых лиц (доноров крови).
Результат их указывают на необходимость вакцинации.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих.
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Сегодня приверженцы возобновляемых источников энергии отмечают праздник экологически чистого топлива.
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