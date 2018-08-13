13.08.2018 17:01

Бешеный кот цапнул троих детей под Харьковом

12 августа установлен диагноз бешенства у бездомного кота в пгт Пересечное Дергачевского района, который нанес повреждения трем детям.



// YouTube

Травмы дети получили 7 августа.

Сначала стало известно, что кот нанес повреждения мальчику, живущему в поселке Пересечное, когда тот попытался поглаить животное. При проведении подворных обходов выявили еще двух детей, которые в тот же день пострадали от кота при аналогичных обстоятельствах.



Пострадавших госпитализировали, им проводят курс профилактических прививок против бешенства в областной детской клинической больнице №1.



Специалисты областного лабораторного центра проводят противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия в очаге заражения.



Справка. По состоянию на 13 августа в Харьковской области зарегистрировано 67 случаев бешенства животных: у 35 кошек, 20 собак, 7 лис, 1 куницы и 4 коров. От больных бешенством животных в этом году пострадали 128 жителей Харьковской области.