Бешеный кот цапнул троих детей под Харьковом

12 августа установлен диагноз бешенства у бездомного кота в пгт Пересечное Дергачевского района, который нанес повреждения трем детям.
Травмы дети получили 7 августа.
Сначала стало известно, что кот нанес повреждения мальчику, живущему в поселке Пересечное, когда тот попытался поглаить животное. При проведении подворных обходов выявили еще двух детей, которые в тот же день пострадали от кота при аналогичных обстоятельствах.
Пострадавших госпитализировали, им проводят курс профилактических прививок против бешенства в областной детской клинической больнице №1.
Специалисты областного лабораторного центра проводят противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия в очаге заражения.
Справка. По состоянию на 13 августа в Харьковской области зарегистрировано 67 случаев бешенства животных: у 35 кошек, 20 собак, 7 лис, 1 куницы и 4 коров. От больных бешенством животных в этом году пострадали 128 жителей Харьковской области.
Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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