Осторожно! Еще одна опасность от укуса комаров - дирофиляриоз

Уже третий человек заразился этой болезнью от комаров.
Как сообщил Харьковский областной лабораторный центр, в Харьковской области уже зарегистрирован третий в 2018 году случай дирофиляриоза — заразился от комаров нематодами.
9 августа 2018 года в Харьковском районе Харьковской области зарегистрирован случай дирофиляриозу у больной, которая обратилась за медицинской помощью в Городская клиническая больница №14 им. проф. Гиршмана
Женщина жаловалась на ощущение отек в области верхнего века левого глаза.
Больной проведено оперативное вмешательство и удалена нематода длиной 12 сантиметров.
Нематода направлена на исследование в бактериологической лаборатории Харьковского областного лабораторного центра.
В ячейке, по месту жительства больной проведено эпидемиологическое и энтомологическое обследование и внедрен комплекс противоэпидемических мероприятий.
Справка.
Дирофиляриоз это трансмиссивное паразитарное заболевание, которое передается через укусы кровососущих насекомых, по большей части комаров.
Чтобы уберечься от заражение этой болезнью необходимо
— следить за состоянием здоровья домашних животных и проводить им профилактическое лечение;
— ограничивать прогулки животных в вечернее время в местах с большой численностью комаров;
— ставить стеки на окнах и дверях от залета комаров;
— уничтожать комаров в местах виплоду, помещениях, животноводческих помещениях;
— использовать репелленты для индивидуальной защиты от нападения комаров.
Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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