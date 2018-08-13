Главная Новости Медицина Осторожно! Еще одна опасность от укуса комаров - дирофиляриоз
13.08.2018  19:14   

Осторожно! Еще одна опасность от укуса комаров - дирофиляриоз

Уже третий человек заразился этой болезнью от комаров.


infoindustria.com.ua

Как сообщил Харьковский областной лабораторный центр, в Харьковской области уже зарегистрирован третий в 2018 году случай дирофиляриоза — заразился от комаров нематодами.

9 августа 2018 года в Харьковском районе Харьковской области зарегистрирован случай дирофиляриозу у больной, которая обратилась за медицинской помощью в Городская клиническая больница №14 им. проф. Гиршмана

Женщина жаловалась на ощущение отек в области верхнего века левого глаза.

Больной проведено оперативное вмешательство и удалена нематода длиной 12 сантиметров. 

Нематода направлена на исследование в бактериологической лаборатории Харьковского областного лабораторного центра. 

В ячейке, по месту жительства больной проведено эпидемиологическое и энтомологическое обследование и внедрен комплекс противоэпидемических мероприятий. 

Справка.

Дирофиляриоз это трансмиссивное паразитарное заболевание, которое передается через укусы кровососущих насекомых, по большей части комаров. 

 Чтобы уберечься от заражение этой болезнью необходимо

 — следить за состоянием здоровья домашних животных и проводить им профилактическое лечение; 

— ограничивать прогулки животных в вечернее время в местах с большой численностью комаров; 

— ставить стеки на окнах и дверях от залета комаров; 

— уничтожать комаров в местах виплоду, помещениях, животноводческих помещениях;

— использовать репелленты для  индивидуальной защиты от нападения комаров.

Источник:   Харьковский областной лабораторній центр
 Тэги:  комары, опасность, харьков, гельминты, укус
 
Версия для печати
 

Видео

Геннадий Кернес после суда: Геращенко - это тот человек, который это все придумал
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 