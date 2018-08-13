13.08.2018 19:14

Осторожно! Еще одна опасность от укуса комаров - дирофиляриоз

Уже третий человек заразился этой болезнью от комаров.



infoindustria.com.ua

Как сообщил Харьковский областной лабораторный центр, в Харьковской области уже зарегистрирован третий в 2018 году случай дирофиляриоза — заразился от комаров нематодами.

9 августа 2018 года в Харьковском районе Харьковской области зарегистрирован случай дирофиляриозу у больной, которая обратилась за медицинской помощью в Городская клиническая больница №14 им. проф. Гиршмана

Женщина жаловалась на ощущение отек в области верхнего века левого глаза.

Больной проведено оперативное вмешательство и удалена нематода длиной 12 сантиметров.

Нематода направлена на исследование в бактериологической лаборатории Харьковского областного лабораторного центра.

В ячейке, по месту жительства больной проведено эпидемиологическое и энтомологическое обследование и внедрен комплекс противоэпидемических мероприятий.

Справка.

Дирофиляриоз это трансмиссивное паразитарное заболевание, которое передается через укусы кровососущих насекомых, по большей части комаров.

Чтобы уберечься от заражение этой болезнью необходимо

— следить за состоянием здоровья домашних животных и проводить им профилактическое лечение;

— ограничивать прогулки животных в вечернее время в местах с большой численностью комаров;

— ставить стеки на окнах и дверях от залета комаров;

— уничтожать комаров в местах виплоду, помещениях, животноводческих помещениях;

— использовать репелленты для индивидуальной защиты от нападения комаров.