Еще два заболевших ботулизмом в Харькове: семья полакомилась вяленым лещом

14 августа в Харькове зарегистрировано два случая подозрения на ботулизм у членов одной семьи.
В реанимацию областной инфекционной больницы госпитализированы два члена семьи.
При опросе выяснилось, что заболевание связано с употреблением леща.
Обследование и лечение больных продолжается.
Госпродпотребслужба начала расследование для установления происхождения опасного продукта.
Специалисты напоминают: заразиться ботулизмом можно при употреблении консервы домашнего приготовления, копченой и вяленой мясной и рыбной продукции.
Справка: С начала 2018 года в Украине зарегистрировано более 60 пострадавших от ботулизма, четверго из них умерли. В Харьковской области за текущий период 2018 - это уже третий и четвертый случай заболевания.
Хороший день, чтобы заняться рутинной работой или сделать все те дела, которые откладывали на потом. А вот от важных разговоров сегодня лучше отказаться.
Середина недели будет жаркой – днем столбик термометра снова перевалит за отметку в 30 градусов. Осадков не ожидается.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Укране – в 2008 году.
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