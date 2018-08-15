15.08.2018 12:32

Еще два заболевших ботулизмом в Харькове: семья полакомилась вяленым лещом

14 августа в Харькове зарегистрировано два случая подозрения на ботулизм у членов одной семьи.



Еще два заболевших ботулизмом в Харькове: семья полакомилась вяленым лещом



В реанимацию областной инфекционной больницы госпитализированы два члена семьи.

При опросе выяснилось, что заболевание связано с употреблением леща.

Обследование и лечение больных продолжается.



Госпродпотребслужба начала расследование для установления происхождения опасного продукта.

Специалисты напоминают: заразиться ботулизмом можно при употреблении консервы домашнего приготовления, копченой и вяленой мясной и рыбной продукции.



Справка: С начала 2018 года в Украине зарегистрировано более 60 пострадавших от ботулизма, четверго из них умерли. В Харьковской области за текущий период 2018 - это уже третий и четвертый случай заболевания.