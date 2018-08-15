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15.08.2018  15:04   

В харьковские магазины может попасть токсичная приправа

В молотом сладком перце латвийского производства обнаружен охратоксин А.


//iva.su

Об этом проинформировала Европейская система быстрого оповещения о пищевых продуктах и ​​кормах. Согласно сообщению, охратоксин А обнаружен в перце сладком молотом, экспортируемой из Латвийской Республики (производитель – ELPIS Ltd).

При выявлении данного продукта продавцам необходимо изъять его из обращения и в срок не более двух рабочих дней письменно информировать Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Справка. Охратоксин А – микотоксин группы охратоксинов, который синтезируется плесневыми грибами рода Aspergillus и Penicillium. Это наиболее опасный для здоровья представитель данной группы токсичных веществ.

Охратоксин А оказывает нефротоксическое, тератогенное, иммунодепрессивное воздействие. Особенно опасен этот вид микотоксинов для детского организма.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  перец, госпродпотребслужба, харьков
 
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