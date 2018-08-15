15.08.2018 14:49

Смотрите на дату изготовления масла – и найдете фальсификат

Масло четырех полтавских заводов в 250-граммовых пачках с датой производства между 1 марта и 17 июля 2018 – подделка.



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Как уточнила Госпотребслужба, ее территориальным органам было дано поручение не допустить к реализации фальсифицированное масло, на маркировке которого указано производство мощностей ООО «Техмолпром», ООО «Гадячсыр», ООО «Лозовской молочный завод», ООО «ПОЛТАВАМОЛПРОД», поскольку указанные предприятия, в период с 01.03.2018 по 17.07.2018 производство этот продукт не выпускали.



Для недопущения безосновательного дискредитации вышеупомянутых операторов рынка пищевой продукции отмечаем, что в Держпродспоживслужбы отсутствуют основания принимать любые ограничивающие меры к молочной продукции производства ООО «Техмолпром», ООО «Гадячсыр», ООО «Лозовской молочный завод», кроме масла в пачках фасовки весом по 250 г указанных дат производства, по результатам проведенного расследования является фальсифицированным и реализуется под указанными торговыми марками.



Осуществления мероприятий государственного контроля в отношении других товарных позиций указанных предприятий будет осуществляться в соответствии с Законами Украины «Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов», «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корма, побочные продукты животного происхождения, здоровья "я и благополучия животных».



Вместе с этим отмечаем, что все операторы рынка в соответствии со ст. 20 Закона Украины «Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов» обязаны обеспечивать прослеживаемость и предоставлять информацию, предусмотренную ст. 22 этого Закона, а также изымать и / или отозвать в установленных законом случаях пищевые продукты, которые находятся в обращении, если установлено, что эти продукты могут вызвать вредное воздействие на здоровье человека.