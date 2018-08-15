Заболевший ботализмом мужчина умер в реанимации

Смерть наступила 15 августа.
Напомним, 14 августа в Харькове зафиксировали два случая заболевания ботулизма в одной семье.
Муж и жена были доставлены в реанимацию областной инфекционной больницы, где им была введена сыворотка.
Днем 15 августа мужчина умер в реанимации. Его жена остается в тяжелом состоянии.
Хороший день, чтобы заняться рутинной работой или сделать все те дела, которые откладывали на потом. А вот от важных разговоров сегодня лучше отказаться.
Середина недели будет жаркой – днем столбик термометра снова перевалит за отметку в 30 градусов. Осадков не ожидается.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Укране – в 2008 году.
влажн.:
давл.:
ветер: