15.08.2018 15:10

Заболевший ботализмом мужчина умер в реанимации

Смерть наступила 15 августа.



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Напомним, 14 августа в Харькове зафиксировали два случая заболевания ботулизма в одной семье.

Муж и жена были доставлены в реанимацию областной инфекционной больницы, где им была введена сыворотка.



Днем 15 августа мужчина умер в реанимации. Его жена остается в тяжелом состоянии.