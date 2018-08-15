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15.08.2018  15:10   

Заболевший ботализмом мужчина умер в реанимации

Смерть наступила 15 августа.


// Depositphotos

Напомним, 14 августа в Харькове зафиксировали два случая заболевания ботулизма в одной семье.

Муж и жена были доставлены в реанимацию областной инфекционной больницы, где им была введена сыворотка.

Днем 15 августа мужчина умер в реанимации. Его жена остается в тяжелом состоянии.

Тэги:  ботулизм, харьков
 
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