15.08.2018 16:04

Без каких-либо документов и сомнительного качества: итоги рейда по фастфудам

Полицейские, сотрудники Госпродпотребслужбы снова вышли в рейды чтобы проверить точки общественного питания. Причиной тому стали массовые случаи отравления шаурмой в столице.



// Антикор

Вкусно, быстро и почти недорого. Таких киосков с продажей бургеров, хот-догов, шаурмы и другой фастфуда в городе предостаточно. Особенно возле станций подземок, там, где всегда большое количество народа.



Одна из точек проверок фастфуда – метро Научная. Здесь несколько киосков. Никаких документов у реализаторов нет. Продавец вообще бросает свое рабочее место и убегает в неизвестном направлении.



– У вас должен быть уголок покупателя, в котором должна быть размещена информация про субъекта деятельности.

– Всё к начальству.

– И должны быть ваши документы, как минимум санитарная книжка и документы на происхождение мяса.

(Продавец выскакивает и убегает из помещения.)



А в этом киоске никуда никто не убегает, рабочий процесс в разгаре. В помещении довольно жарко, даже мухи неохотно перелетают с одной стороны в сторону. Рядом с вертелом с мясом - овощи, идущие в шаурму. Спрашиваем, свежие ли?!



– Все сегодня утром.

– И такие вялые уже?!

– Да чего они вялые?! Ну где они вялые?! Это солёный огурец, это свежий. Вы когда-нибудь видели огурцы, ну вот они, посмотрите пожалуйста.



А вот так выглядит посуда, в которой лежат те же «свеженарезанные» огурцы, помидоры и капуста. Рядом – посуда с майонезом, который повар щедро добавляет в шаурму.



(добаваляет майонез в шаурму)

– А как у вас при такой температуре хранится майонез?! Возле печки???

– 2 ложки майонеза?! Это ж не ведро тут стоит?!

– Поверьте, отравиться хватит и одной!



– Вот смотрите, для хот-догов у нас здесь всё.

– А достаньте вот эту красоту... (вазюкает ложкой) Это вы обновили?!

– Нет я просто смазал, оно же обветривается.

– Скажите, а как давно это делалось?!

– Всё сегодня.

– А кто это может подтвердить?

– Вам не достаточно моего слова?! Я вам дал повод не верить мне?!



Получается, здесь все на доверии. Все свежее и чистое, чего только стоит поверхность, где готовят пищу. Она как в операционной, уверяет повар.



– Она очень чистая. Я её регулярно протираю?! Чем? Салфеточкой.

– А так и должно быть по нормам?!

(качает головой)



Немало замечаний во время рейда у специалистов вызвала и витрина в этом магазинчике. Говорят, с чистотой здесь не заморачиваются. Антисанитария везде.



Виктор Милев, главный специалист отдела безопасности пищевых продуктов Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины:

«Тут же лежит мясная продукция, мы даже не знаем когда она была произведена, какой срок реализации. Отсутствует термометр, мы не знаем соблюдается тут температура или не соблюдается. А вот это что в лоточках? Не знаю, какие-то ингридиенты. Без маркировки, без даты, когда оно было произведено и какой срок реализации. А вот эта мухоловка, должно это так висеть рядом с шампуром с мясом?! Ну такой мухоловки с мухами тут не должно быть и она не менялась очень длительное время. А должно здесь быть кондиционирование и шторки для того, чтобы так как здесь идёт приготовление мяса и овощей, то необходимо, чтобы насекомые не попадали. Нужно какие-то способы защиты нужно применять»



– Честно говоря, я работаю здесь 2 дня в неделю. Это наверное мухи прилипли ещё вчера, когда я был выходной. Ну просто не успели поменять.

– Ви ж стали працювати сьогодні вранці, чого ж ви не прибрали?!

– Ну да, ну может моя вина. Не прибрав, пробачте будь-ласка.



На эти так сказать небольшие недостатки, говорит фастфудных дел мастер, обращать внимание не надо.



– Если человек невменяемый стоит и готовит шаурму, то и продукция будет такая же самая. А как это определить? Вменяемый или нет?! Ну посмотрите на меня, я вменяемый. Я довольно адекватно оцениваю ситуацию.

– Т.е. у вас можно брать шаурму?!

– Конечно.



И такие убеждения специалистов во время рейда не удовлетворили. На всех точках продаж отсутствовали документы на продукцию, неизвестно ее происхождение и кроме того у реализаторов нет санкнижок, что недопустимо для тех, кто работает в этой сфере. Кто же владелец, вопрос также открыт. К кому вообще могут выдвигать претензии покупатели?



Ольга Осадчая, и.о. начальника отдела контроля в сфере торговли, работ и услуг ГУ Держпродспоживслужбы в Харьковской области:

«Установить личность мы не имеем возможности, кто здесь осуществляет деятельность. Документы, которые говорят, что они у бухгалтера и взгали у кого они там есть и их могут подвезти. Все это является правонарушением, поскольку все документы основные и минимальные должны быть на точке. Вы купили шаурму, вам что-то не понравилось, вы имеете право оставить жалобу. Жалобу оставлять негде. На рабочем месте, не из-под прилавка нам не предоставили никакой информации и где она вообще, эта книга. Ее, наверное, вообще не регистрировали. Что касается штрафов, то, к сожалению, штрафы очень низкие, относительно информации это от 1 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это составляет 170 гривен».



И все же полиция составила админпротоколы.

А специалисты управления Гоструда имеют свои претензии. На всех точках рейда ни один реализатор не был официально трудоустроен.



Сергей Негодов, главный инспектор ГУ Гоструда в Харьковской области:

«Ему грозит штраф по 111 690 за каждого работника. Т.е. здесь было 2. Если в ходе инспекционного посещения не будет предоставлен необходимый пакет документов и выяснится, что люди действительно без официального трудоустройства, то ему грозит решение такое и финансовые санкции».



И все же, говорят участники рейда, горожане должны сами решать, питаться в таких фастфудах или нет. Потому возможно повезет, а может и нет.