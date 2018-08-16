Лисица, забравшаяся в курятник, покусала пенсионерку

Пострадавшую госпитализировали, выясняют, было ли животное больно бешенством.
Инцидент произошел утром 15 августа в пгт Эсхар Чугуевского района.
В собственном дворе, в курятнике, 67-летняя хозяйка увидела лису. Когда женщина пыталась выгнать незванную гостью, животное покасало ее за ногу.
Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшую с многочисленными укушенными ранами левой голени у чугуевскую районную больницу.
Женщина получает антирабические прививки.
Как сообщили в лабораторном центре, в 2018 году в Чугуевском районе было зарегистрировано два случая бешенства животных - собаки (с.Ивановка) и лисы (Михайловка). За 7 месяцев текущего года за антирабической помощью в Чугуевском районе обратилось 106 пострадавших, получивших повреждения как от собственных так и от бездомных животных и от одной дикого животного.
Берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы? Быть может, лучше будет его отложить на потом?
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине знойного дня и будет пасмурно до самого вечера. Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений.
Этот день в народе называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины.
влажн.:
давл.:
ветер: