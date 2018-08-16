16.08.2018 12:02

Лисица, забравшаяся в курятник, покусала пенсионерку

Пострадавшую госпитализировали, выясняют, было ли животное больно бешенством.



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Инцидент произошел утром 15 августа в пгт Эсхар Чугуевского района.

В собственном дворе, в курятнике, 67-летняя хозяйка увидела лису. Когда женщина пыталась выгнать незванную гостью, животное покасало ее за ногу.

Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшую с многочисленными укушенными ранами левой голени у чугуевскую районную больницу.



Женщина получает антирабические прививки.



Как сообщили в лабораторном центре, в 2018 году в Чугуевском районе было зарегистрировано два случая бешенства животных - собаки (с.Ивановка) и лисы (Михайловка). За 7 месяцев текущего года за антирабической помощью в Чугуевском районе обратилось 106 пострадавших, получивших повреждения как от собственных так и от бездомных животных и от одной дикого животного.