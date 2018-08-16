16.08.2018 13:04

Медики разрешили купаться на трех пляжах, которые все лето считались «грязными»

В Балаклее повторные результаты воды на трех пляжах показали норму по содержанию лактозоположительных кишечных палочек.



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Речь идет о городском и детском пляжах на реке Балаклейка в городе Балаклее, а также о пляже на реке Ляховка в загородном детском учреждении оздоровления и отдыха «Олимпия».



Специалисты Харьковского областного латораторного цеентра провели повторные исследования воды из жтих водоемов и установили, что они пригодны для купания.



В то же время результаты повторного исследования воды пляжей реки Берестовая в Краснограде и пляже на пруду в селе Поповка Красноградского района показали, что содержание лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативные значения. В связи с этим медики не рекомендуют купание на этих пляжах.



Всего же по состоянию на 15 августа, в Харькове и области не рекомендуется купаться в следующих местах отдыха:



– Лозовеньковское водохранилище, пляж «Баден-Баден»

– р. Берестовая, пляж г. Красноград

– пруд ГП «Клинический санаторий «Роща», пос. Песочин

– пруд Старолюботинский, г. Люботин

– пруд Перекошка, г. Люботин

– р. Берестовая, пляж пгт Зачепиловка

– с. Поповка, пляж на пруду

– Краснооскольское водохранилище, пляж пгт Боровая