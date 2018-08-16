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16.08.2018  13:04   

Медики разрешили купаться на трех пляжах, которые все лето считались «грязными»

В Балаклее повторные результаты воды на трех пляжах показали норму по содержанию лактозоположительных кишечных палочек.


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Речь идет о городском и детском пляжах на реке Балаклейка в городе Балаклее, а также о пляже на реке Ляховка в загородном детском учреждении оздоровления и отдыха «Олимпия».

Специалисты Харьковского областного латораторного цеентра провели повторные исследования воды из жтих водоемов и установили, что они пригодны для купания.

В то же время результаты повторного исследования воды пляжей реки Берестовая в Краснограде и пляже на пруду в селе Поповка Красноградского района показали, что содержание лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативные значения. В связи с этим медики не рекомендуют купание на этих пляжах.

Всего же по состоянию на 15 августа, в Харькове и области не рекомендуется купаться в следующих местах отдыха:

– Лозовеньковское водохранилище, пляж «Баден-Баден»
– р. Берестовая, пляж г. Красноград
– пруд ГП «Клинический санаторий «Роща», пос. Песочин
– пруд Старолюботинский, г. Люботин
– пруд Перекошка, г. Люботин
– р. Берестовая, пляж пгт Зачепиловка
– с. Поповка, пляж на пруду
– Краснооскольское водохранилище, пляж пгт Боровая

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  пляж, харьков
 
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