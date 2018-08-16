Медики разрешили купаться на трех пляжах, которые все лето считались «грязными»

В Балаклее повторные результаты воды на трех пляжах показали норму по содержанию лактозоположительных кишечных палочек.
Речь идет о городском и детском пляжах на реке Балаклейка в городе Балаклее, а также о пляже на реке Ляховка в загородном детском учреждении оздоровления и отдыха «Олимпия».
Специалисты Харьковского областного латораторного цеентра провели повторные исследования воды из жтих водоемов и установили, что они пригодны для купания.
В то же время результаты повторного исследования воды пляжей реки Берестовая в Краснограде и пляже на пруду в селе Поповка Красноградского района показали, что содержание лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативные значения. В связи с этим медики не рекомендуют купание на этих пляжах.
Всего же по состоянию на 15 августа, в Харькове и области не рекомендуется купаться в следующих местах отдыха:
– Лозовеньковское водохранилище, пляж «Баден-Баден»
– р. Берестовая, пляж г. Красноград
– пруд ГП «Клинический санаторий «Роща», пос. Песочин
– пруд Старолюботинский, г. Люботин
– пруд Перекошка, г. Люботин
– р. Берестовая, пляж пгт Зачепиловка
– с. Поповка, пляж на пруду
– Краснооскольское водохранилище, пляж пгт Боровая
Берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы? Быть может, лучше будет его отложить на потом?
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине знойного дня и будет пасмурно до самого вечера. Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений.
Этот день в народе называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины.
влажн.:
давл.:
ветер: