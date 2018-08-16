Главная Новости Медицина Смертельный случай ботулизма: известен магазин, где купили рыбу
16.08.2018  15:02   

Смертельный случай ботулизма: известен магазин, где купили рыбу

Возможной причиной заражения стала рыба, купленная в торговой сети одного из магазинов пгт Ковяги Валковского района.


All.Biz

Об этом сообщили в Харьковском лабораторном центре.

Напомним, 14 августа в реанимацию областной инфекционной больницы госпитализировали семейную пару с предварительным диагнозом «ботулизм». 15 августа 42-летний мужчина умер в реанимации.

Расследование установило, что больные в ночь с 11 на 12 августа ели вяленую непотрошенную рыбу лещ и плотву. При опросе пострадавших выяснилось, что вяленую рыбу они приобрели в торговой сети одного из магазинов пгт Ковяги Валковского района Харьковской области.

Первые симптомы заболевания – общее недомогание, слабость – появились еще 12 августа, состояние больных постепенно ухудшалось, добавились такие жалобы, как нечеткое зрение, нехватка воздуха, затруднение глотания. 14 августа больные обратились за медицинской помощью в КУЗ «Областная клиническая инфекционная больница», где были госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии с диагнозом «ботулизм».

В больнице больным 14 августа ввели ботулинический антитоксин канадского производства и начали проводить реанимационные мероприятия. Несмотря на проводимое лечение мужчина 1976 года 15 августа умер.

В лаборатории особо опасных инфекций лаораторного центра проводятся исследования материалов от больных на наличие ботулотоксина.

Медики напоминают: в случае возникновения первых симптомов заболевания (общая слабость, ощущение «сетки» перед глазами, двоение в глазах) немедленно обращайтесь за медицинской помощью. В данном случае самолечение недопустимо.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  ботулизм, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.08 Медицина Заболевший ботулизмом мужчина умер в реанимации 15.08 Медицина Еще два заболевших ботулизмом в Харькове: семья полакомилась вяленым лещом 02.08 Медицина Заражение ботулизмом в Мерефе: правоохранители вычисляют производителя рыбы
 
 

Видео

Харьков готов к отопительному сезону на 87%
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 