16.08.2018 15:02

Смертельный случай ботулизма: известен магазин, где купили рыбу

Возможной причиной заражения стала рыба, купленная в торговой сети одного из магазинов пгт Ковяги Валковского района.



All.Biz

Об этом сообщили в Харьковском лабораторном центре.

Напомним, 14 августа в реанимацию областной инфекционной больницы госпитализировали семейную пару с предварительным диагнозом «ботулизм». 15 августа 42-летний мужчина умер в реанимации.

Расследование установило, что больные в ночь с 11 на 12 августа ели вяленую непотрошенную рыбу лещ и плотву. При опросе пострадавших выяснилось, что вяленую рыбу они приобрели в торговой сети одного из магазинов пгт Ковяги Валковского района Харьковской области.

Первые симптомы заболевания – общее недомогание, слабость – появились еще 12 августа, состояние больных постепенно ухудшалось, добавились такие жалобы, как нечеткое зрение, нехватка воздуха, затруднение глотания. 14 августа больные обратились за медицинской помощью в КУЗ «Областная клиническая инфекционная больница», где были госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии с диагнозом «ботулизм».

В больнице больным 14 августа ввели ботулинический антитоксин канадского производства и начали проводить реанимационные мероприятия. Несмотря на проводимое лечение мужчина 1976 года 15 августа умер.



В лаборатории особо опасных инфекций лаораторного центра проводятся исследования материалов от больных на наличие ботулотоксина.



Медики напоминают: в случае возникновения первых симптомов заболевания (общая слабость, ощущение «сетки» перед глазами, двоение в глазах) немедленно обращайтесь за медицинской помощью. В данном случае самолечение недопустимо.