16.08.2018 14:40

Харьков и область уверенно лидируют на «второй волне» медреформы – комментарии председателя Национальной службы здоровья Олег Петренко.

15 августа Национальная служба здоровья объявила о завершении «второй волны» контрактирования учреждений, оказывающих услуги первичной медицинской помощи.



Харьков и область уверенно лидируют на «второй волне» медреформы – комментарии председателя Национальной службы здоровья Олег Петренко.



С октября 2018 на финансирование по тарифам перейдут 389 коммунальных медицинских учреждений, 40 частных клиник и 33 врачи-ФЛП, где пациентов обслуживают семейные врачи, педиатры и терапевты.

На этот раз к новому механизму финансирования присоединились учреждения из всех областей Украины. Лидерами по количеству поданных заявлений и подписанных договоров стали Харьковская (58 договоров) и Львовская области (34 договора). В частности, с Нацслужбы здоровья начинают работу все коммунальные учреждения Харькова. Полный перечень заведений можно просмотреть в электронном форуме Национальной службы здоровья: перечень.

Заведения, которые подписали договоры в августе, уже с октября 2018 начнут получать оплаты за предоставление медицинских услуг семейными врачами, терапевтами и педиатрами от Нацслужбы здоровья. К этому времени они будут продолжать финансироваться за субвенции.

«Конечно, на переход на новую форму финансирования другие медучреждения вдохновили результаты чемпионов «первой волны». Благодаря подписанию договоров с Нацслужбой здоровья много главных врачей подняли зарплаты персонала в 2-3 раза. Мы обещали достойное и справедливое финансирование в системе здравоохранения и мы сдержали свое слово », - отметил председатель Национальной службы здоровья Олег Петренко.

В общем уже 623 медицинские учреждения работают с Национальной службой здоровья. Медучреждения, которые заключили договоры с НСЗУ, обслуживают всего 23 млн человек. Из них более 10 млн уже выбрали своих врачей.

Другие коммунальные медучреждения, оказывающие первичную помощь, должны подписать договоры с НСЗУ до конца 2018 года. С 2019 года все коммунальные учреждения, в которых работают семейные врачи, терапевты и педиатры, будут получать оплаты за услуги от Нацслужбы здоровья по тарифам. Точные даты «третьей волны» заключение договоров Нацслужбы здоровья объявит в ближайшее время.

Напомним, что каждый третий украинец уже выбрал своего врача. В Харьковской области декларацию о выборе врача подписал каждый второй житель. С июля в Украине услуги первичной медицинской помощи предоставляются по четкому перечню:https://bit.ly/2tISVtz . Все услуги семейных врачей, терапевтов и педиатров оплачиваются в полном объеме из денег налогоплательщиков.